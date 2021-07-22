США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы

Вашингтон, 22 июля. Белый дом ввел ограничения против Кубы, сообщает министерство финансов страны.

Известно, что американские санкции в рамках «закона Магнитского» коснутся министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры. Кроме того, в числе ведомств, попавших под санкции, оказалась Национальная специальная бригада, входящая в состав МВД Кубы.

На этой неделе кубинцы вышли на проправительственные демонстрации с требованиями прекратить протесты, насилие и экономическую блокаду со стороны США. Тысячи людей приняли участие в митингах в поддержку правительства Мигеля Диаса-Канеля и его предшественника Рауля Кастро в Гаване.