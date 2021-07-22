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Футболист Юрий Роденков призвал ужесточить лимит на легионеров

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:00
Общество
Футболист Юрий Роденков призвал ужесточить лимит на легионеров
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 июля. Тренер и футболист Юрий Роденков объяснил, для чего нужно ужесточить лимит на легионеров в российском футболе.

Спикер пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Юрий Роденков подчеркнул, что убирать полностью легионеров из российской сборной не стоит, однако нужно ввести лимит, в рамках которого команда не могла бы заявлять более пяти иностранцев на матч.

Роденков в рамках пресс-конференции под названием «Тридцатый чемпионат России по футболу: что тут может быть нового?» выразил мнение, что зарплата и статус российского игрока будет выше, если снизить лимит на легионеров с восьми до пяти человек.

«Три позиции в основном составе должны быть русскими, соответственно, спрос на русского сильного футболиста растет, цена его растет, зарплата растет, но кто его может купить? Конечно, первая шестерка-семерка чемпионата. Получается, у них появляется преимущество перед слабыми соперниками, у которых финансовые возможности ограничены», — объяснил детали футболист.

В рамках общения с журналистами Роденков предположил, кто в этом сезоне окажется победителем чемпионата. Он выразил мнение, что на данный момент лучше всего подготовлена команда из Петербурга «Зенит». По его мнению, именно они заберут главный приз чемпионата России по футболу.

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футбол чемпионат роденков
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