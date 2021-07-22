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Памятник Высоцкому работы Шемякина в Самаре вернули ко дворцу спорта
Общество
Памятник Высоцкому работы Шемякина в Самаре вернули ко дворцу спорта
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 22 июля. Памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина вернулся на прежнее место. Он был установлен у дворца спорта на улице Молодогвардейской, где поэт, исполнитель и актер дал свой первый концерт перед многотысячной публикой.

Прежде это событие увековечивала только надпись на мемориальной доске, повешенной на фасад дворца в перестроечные времена. А в 2008 году, в день 70-летия со дня рождения Высоцкого, у здания появилась скульптурная композиция, созданная скульптором Михаилом Шемякиным, с которым бард близко дружил и которому посвятил немало своих песен.

Когда старый дворец спорта снесли и на его месте стали возводить новый, памятник убрали на склад, чтобы не повредить строительной техникой. Сейчас здание уже полностью готово внешне, во дворце завершаются отделочные и технические работы. Скульптурную композицию вернули на прежнее место и сейчас благоустраивают территорию вокруг нее. В частности, обещано, что памятник будет подсвечиваться в темное время.

На самом памятнике подновят облицовку, заменят гранитные плиты. Почитатели талантов Высоцкого и Шемякина смогут отдохнуть возле мемориала на новых скамейках. Открытие обновленной территории с памятником, как и дворца спорта, запланировано на 25 августа.

Ранее ФАН сообщал, что в день памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, в Самаре и Тольятти пройдет традиционный фестиваль-регата. Победитель соревнований получит 20 тысяч рублей.

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