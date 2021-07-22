Новые формы социальной поддержки озвучили ростовчанам

Ростов-на-Дону, 22 июля. Среди самых известных мер социальной поддержки для молодых семей можно выделить материнский капитал и пособия многодетным. Однако в Ростовской области уже несколько лет действуют и другие виды, о которых рассказали областные и городские власти на недавнем круглом столе.

Как отмечает заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова, несмотря на пандемию, статистика создания семей показывает положительную динамику. Для того, чтобы браки были крепче и уверенней создавались, на уровне города выделены средства в размере 4,5 млрд рублей, направленные на поддержку многодетных, а также выплаты за первого и второго ребенка.

Также ростовчанам напомнили, что, потеряв работу, они всегда могут обратиться за финансовой поддержкой в центр занятости или получить новую профессию за счет государства.

Кроме того, город и область предусматривают поддержку для получения пособия на свое собственное дело, которое можно получить по программе социального контракта. Выплата по социальному контракту достигает 250 тысяч рублей и направлена на поддержку предпринимателей — для приобретения оборудования, материалов или аренды помещения.

Однако, как показывает практика, ростовчане не очень охотно открывают свой бизнес. Поэтому существует и другая статья поддержки — по причине трудной жизненной ситуации. На ее преодоление можно получить средства на мебель, технику или на погашение задолженностей за ЖКХ.

Также в городе заработал проект «Школа молодой семьи».

Ранее ФАН сообщал, что региональное правительство Ростовской области на заседании по теме обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесло изменения в свои постановления.