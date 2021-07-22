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Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала ФАН о состоянии сына после избиения

  /   Обновлено: 22 июля 2021 19:52
Общество
Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала ФАН о состоянии сына после избиения
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Москва, 22 июля. Наталия Горчакова, мать семилетнего наследника певца Стаса Пьехи, рассказала, что ребенок пришел в себя после избиения соседкой по даче Ириной Безбородовой.

Горчакова находится в больнице вместе со своим сыном все это время с момента госпитализации. Несмотря на то, что сама она не пострадала во время драки, переживания из-за состояния мальчика дают о себе знать — модель пожаловалась на мигрень и стресс. Она призналась в интервью корреспонденту ФАН, что ее сыну наконец-то стало лучше после избиения соседкой.

«Мы по-прежнему в больнице, проходим лечение. Петя чувствует себя лучше, начал играть. Очень просится домой. Стал лучше спать, до этого несколько ночей плохо спал, его тошнило. Хотя обычно со сном у него нет проблем, а тут часто просыпался и в целом беспокойным был», — рассказала журналистам встревоженная Горчакова.

Бывшая жена исполнителя Стаса Пьехи с сожалением отметила, что семилетний ребенок после случившегося долго не мог расслабиться. Вместе с ним на нервах была и она сама. Горчакова призналась, что уже четыре дня ее мучают сильные головные боли, от которых не помогали даже лекарства.

Мать пострадавшего ребенка уверена, что произошедшее не пройдет бесследно. Она переживает, что у сына останется посттравматический синдром. При этом она надеется, что врачи разрешат им завтра выписаться.

ФАН продолжает следить за ситуацией и готовит большой материал по теме.

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пьеха горчакова безбородова
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