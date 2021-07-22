Аналитик Юшков считает, что рост цен на бензин ударит по независимым АЗС

Москва, 22 июля. Малочисленные на отечественном рынке независимые заправочные станции в большей степени пострадают от повышения стоимости автомобильного топлива.

Повышение стоимости бензина, в первую очередь, оказывает воздействие на независимые заправочные станции, поскольку именно АЗС приобретают топливо на бирже. Соответствующей позицией поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Если подобные станции повысят розничные цены, то все автомобилисты переместятся в сторону крупных сетей. Для рядовых водителей подорожание топлива будет оказывать негативное влияние, если независимые операторы обанкротятся и закроются, создавая тем самым неудобства для собственных клиентов, передает «Радио 1».

Замминистра энергетики России Павел Сорокин ранее сообщил, что стабилизация биржевой стоимости бензина может произойти по итогам июля.