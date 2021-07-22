Мураховский назвал главные преимущества новейшей российской авиабомбы «Дрель»

Москва, 22 июля. Новейшие российские авиабомбы «Дрель» дадут самолетам Воздушно-космических сил РФ преимущества над системами ПВО противника, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Аналитик рассказал изданию «ПолитРоссия«, что благодаря особенностям конструкции авиабомба обладает рядом преимуществ, позволяющим ей пробивать вражескую противовоздушную оборону. Главным из них является способность «Дрели» планировать до цели с расстояния в 50 км, что дает возможность самолету избегать зон поражения комплексов противника.

«Речь идет о расстоянии, при котором самолет не входит в зону действия ПВО противника. После того как бомба сама найдет цель, она выпускает 15 самоприцеливающихся боевых элементов», — подчеркнул Мураховский.

Кроме того, аналитик заметил, что сами боевые элементы бомбы созданы с использованием уникальных стелс-технологий. Это решение сделает их малозаметными и защитит от средств ПВО.

Эксперт отмечает, что «Дрель» предназначена для поражения стационарных целей, таких, как командные пункты, укрепления, арсеналы и пусковые установки. При этом бомба может использоваться при любых погодных условиях, а также при созданных противником радиоэлектронных помехах.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует антироссийские провокации под видом учений. Как рассказал Мураховский, вся идеология Альянса стоит на поиске «сильного врага».

Серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» может начаться в 2023 году, сообщает 360tv.ru.