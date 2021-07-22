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Трефилов назвал отличной кандидатуру Бердыева на пост тренера сборной России
Спорт
Трефилов назвал отличной кандидатуру Бердыева на пост тренера сборной России
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 22 июля. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что хотел бы видеть во главе национальной команды страны по футболу Курбана Бердыева.

Трефилов считает этого специалиста советским человеком.

«Я бы хотел русского тренера. Пусть у него и туркменский паспорт. Имею в виду Бердыева. Он советский, это никуда не денется. Должен тренировать человек, который хочет этого, а не просто зарабатывает деньги», — отметил Трефилов.

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти в 1/8 финала Евро-2020, заняв последнее место в своем квартете B. Россияне крупно проиграли бельгийцам (0:3, одолели финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4) и завершили выступление на турнире.

После этого Российский футбольный союз (РФС) совместно со Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России является Курбан Бердыев.

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трефилов бердыев сборная россии евро-2020
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