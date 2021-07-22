МИД Сирии поставил Израиль, США и Турцию в один ряд с террористическими организациями

Дамаск, 22 июля. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) заявило, что регулярные воздушные удары Израиля по территории Сирии, вылазки террористов в провинции Алеппо и перекрытие водоснабжения провинции Хасака Турцией являются частью общей стратегии, направленной против суверенитета и территориальной целостности государства.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на атаку израильских ВВС, осуществленную 22 июля в 1:13 ночи. Некоторое количество корректируемых высокоточных бомб SPICE-1000 было сброшено из воздушного пространства Ливана по району Эль-Кусайра в провинции Хомс.

????Syria



Multiple strikes on HAS at Al-Qusayr Airport/Dabaa Airbase in west Homs from strikes overnight according to new satellite imagery.



Syrians claims of intercepting “most” incoming Israeli missiles is once again inaccurate.#Syria #Israel



pic.twitter.com/oKMoy2or3e — Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) July 22, 2021

В связи с этим МИД отметил, что подобные инциденты были бы невозможны, если бы Израиль не пользовался поддержкой Соединенных Штатов и ряда других западных стран. Это, в свою очередь, обеспечивает безнаказанность агрессивной политики еврейского государства перед лицом ООН и большинства международных правозащитных организаций.

«Продолжающееся игнорирование некоторыми членами международного сообщества израильских нападений и преступлений делает их сообщниками Израиля в его преступлениях наряду с вооруженными террористическими организациями», — отметили в МИД САР.

Также было отмечено, что Сирия продолжит реализовывать свое право на защиту суверенитета, территории и населения на основе конституции, устава ООН и международного права.

During the night Israel attacked Syria (South of Aleppo City) again through Jordan... https://t.co/0G6ZlUhP2G — This is Christian Syria (@Christian_Syria) July 20, 2021

САР неоднократно призывала Совет Безопасности ООН осудить Израиль за его агрессивную политику, принять меры к ее пресечению и привлечь еврейское государство к ответственности. При обосновании подобных требований использовались ссылки на резолюции СБ под номерами 242, 338, 350 и 497.

Целью состоявшегося налета стал военный аэродром Шайрат. По сообщениям сирийской стороны, урон был нанесен исключительно материальный.

Предыдущий аналогичный случай имел место 20 июля, когда ВВС Израиля атаковали в провинции Алеппо сирийские военные заводы и склады с оружием, принадлежащие проиранским шиитским формированиям. Сообщений о жертвах не поступало.

В тот же день три мирных жителя провинции Хасака погибли и несколько были ранены в результате налета американского беспилотника на деревню Харбат-Джамус. Также к этой дате относится осуществленный боевиками «Хайят Тахрир ащ-Шам» (террористическая группировка, запрещена в РФ) минометный обстрел Алеппо, в результате чего погибла женщина и получил ранения ребенок.