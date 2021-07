МИД Сирии поставил Израиль, США и Турцию в один ряд с террористическими организациями

Дамаск, 22 июля. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) заявило, что регулярные воздушные удары Израиля по территории Сирии, вылазки террористов в провинции Алеппо и перекрытие водоснабжения провинции Хасака Турцией являются частью общей стратегии, направленной против суверенитета и территориальной целостности государства.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на атаку израильских ВВС, осуществленную 22 июля в 1:13 ночи. Некоторое количество корректируемых высокоточных бомб SPICE-1000 было сброшено из воздушного пространства Ливана по району Эль-Кусайра в провинции Хомс.

