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МИД Сирии поставил Израиль, США и Турцию в один ряд с террористическими организациями
Весь мир
МИД Сирии поставил Израиль, США и Турцию в один ряд с террористическими организациями
syriaalhadath.com  / 

Дамаск, 22 июля. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) заявило, что регулярные воздушные удары Израиля по территории Сирии, вылазки террористов в провинции Алеппо и перекрытие водоснабжения провинции Хасака Турцией являются частью общей стратегии, направленной против суверенитета и территориальной целостности государства.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на атаку израильских ВВС, осуществленную 22 июля в 1:13 ночи. Некоторое количество корректируемых высокоточных бомб SPICE-1000 было сброшено из воздушного пространства Ливана по району Эль-Кусайра в провинции Хомс.

В связи с этим МИД отметил, что подобные инциденты были бы невозможны, если бы Израиль не пользовался поддержкой Соединенных Штатов и ряда других западных стран. Это, в свою очередь, обеспечивает безнаказанность агрессивной политики еврейского государства перед лицом ООН и большинства международных правозащитных организаций.

«Продолжающееся игнорирование некоторыми членами международного сообщества израильских нападений и преступлений делает их сообщниками Израиля в его преступлениях наряду с вооруженными террористическими организациями», — отметили в МИД САР.

Также было отмечено, что Сирия продолжит реализовывать свое право на защиту суверенитета, территории и населения на основе конституции, устава ООН и международного права.

САР неоднократно призывала Совет Безопасности ООН осудить Израиль за его агрессивную политику, принять меры к ее пресечению и привлечь еврейское государство к ответственности. При обосновании подобных требований использовались ссылки на резолюции СБ под номерами 242, 338, 350 и 497.

Целью состоявшегося налета стал военный аэродром Шайрат. По сообщениям сирийской стороны, урон был нанесен исключительно материальный.

Предыдущий аналогичный случай имел место 20 июля, когда ВВС Израиля атаковали в провинции Алеппо сирийские военные заводы и склады с оружием, принадлежащие проиранским шиитским формированиям. Сообщений о жертвах не поступало.

В тот же день три мирных жителя провинции Хасака погибли и несколько были ранены в результате налета американского беспилотника на деревню Харбат-Джамус. Также к этой дате относится осуществленный боевиками «Хайят Тахрир ащ-Шам» (террористическая группировка, запрещена в РФ) минометный обстрел Алеппо, в результате чего погибла женщина и получил ранения ребенок.

«После того, как турецкий оккупант в 24-й раз понизил уровень воды в реке Евфрат, Сирия не считает активизацию этих сил случайной. Это связано с планомерно реализуемой стратегией, направленной против Сирии за ее принципиальные позиции в области борьбы с террористами и их пособниками на своей территории», — заключили в сирийском МИД.

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