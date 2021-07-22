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Эксперт по безопасности допустил причастность ФБК к утечке данных «Умного голосования»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 19:43
Происшествия
Эксперт по безопасности допустил причастность ФБК к утечке данных «Умного голосования»
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Москва, 22 июля. Данные подписчиков проекта «Умное голосование» оказались в открытом доступе. Специалист по безопасности Игорь Бедеров назвал возможных виновников утечки.

Он обратил внимание, что сведения о гражданах логировались с помощью сервиса Canary Tokens. Это говорит о том, что сотрудники ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) составляли базу не только из адресов электронной почты, но и устройствах, соединениях подписчиков.

В то же время в пользовательском соглашении нет пункта на разрешение собирать такую информацию. Бедеров считает, что именно команда ФБК может быть причастна к утечки из-за связи с доменом rus.vote, сообщало RT.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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