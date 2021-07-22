Примета времени: как предсказать погодные аномалии и куда от них сбежать

С каждым годом по всему миру происходит все больше погодных аномалий и природных катаклизмов, и в этих играх природы уже привычным стало винить человека и его, судя по всему, разрушительную деятельность. Стоит ли привыкать и подстраиваться под такие резкие перепады температуры? И можно ли задолго до наводнений и засух их предсказать, чтобы подготовиться и минимизировать ущербы? На эти вопросы попытался ответить главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ставший специальным гостем брифинга Медиагруппы «Патриот».

Все, что нам сейчас кажется необычным и даже аномальным, существовало всегда — миром издревле управляют законы природы. Другое дело — тот факт, что об атмосфере мы пока знаем очень мало, метеорология начала развиваться относительно недавно. Правдивые прогнозы на пять или десять дней вперед уже являются для человечества успехом, в то время как о предсказании аномальных событий говорить не приходится.

«Нормальный прогноз с помощью суперкомпьютеров, всех спутников и метеостанций, которых пока еще хватает, можно сделать на пять дней. Дальше — уже идет теория вероятности. Природа — это все-таки организм, который не стоит на месте никогда. Если мы выходим на улицу и видим, что тишина и застой, то в слоях атмосферы все равно что-то движется. И одно небольшое изменение в каком-то месте приводит к изменению целой системы. Так что ученые говорят, предел предсказуемости — 15 дней, и дальше компьютер не будет считать», — рассказывает синоптик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пока что технологии не способны распознать главное — где зародится источник будущих осадков. Именно поэтому успешность долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Однако в противовес этому у ученых имеется довольно внушительный, 280-летний опыт метеорологических наблюдений, по которым понятно, что колебания температуры воздуха и наводнения — в порядке вещей для Петербурга. Однако стоит ли, учитывая непредсказуемость разрушительных циклонов, бояться, что город затопит так же, как недавно затопило Германию?

«Здесь вода, приходящая с Балтики, перемещается в сторону Петербурга через Финский залив, ей некуда деться, и она просто выплескивается на берега и затапливает территорию на кратковременный период. А вот дождь, который идет из циклона, выпадает на всей территории. <…> Подходит мощное кучево-дождевое облако в этом циклоне, и оно выливает сразу громадное количество осадков. Бывает, у нас тоже выпадает, но более локально — территория города большая. Вода постоит, но она быстро уйдет — Нева принимает в себя всю воду», — объясняет Колесов.

36.mchs.gov.ru / Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

В противоположность этой беде — ежегодные пожары и засушливая жара, от которых страдают другие точки России и мира. И здесь в борьбу также вступают технологии — на этот раз по вызову искусственных осадков. Однако потенциала в таких методах мало, зато затраты — приличные, считает петербургский синоптик.

«Даже разгон облаков, который более популярен и более часто применяется в Москве и Петербурге, — это большие затраты, много технических нюансов. Есть ли вообще в этом смысл? Наверное, слышали, что мы постоянно ждем в Петербурге дождь, но говорим, что он будет местами — не определить, в каком месте он будет. Движение облаков тоже не рассчитать. Как на него воздействовать? Да, можно, наверное, где-то локально — чем занимаются в Якутии при большом пожаре — попытаться это сделать. Но вызвать такие мощные облака, которые погасят пожар, — все-таки очень сложно», — рассуждает гость эфира.

Места без аномалий сегодня — редкость, и сбежать в другую часть страны от них не получится. Через Мурманск постоянно идут циклоны, и жители Севера страдают от ветров, дождей и холода. На юге погода хороша, но неприятных сюрпризов и там не избежать. В Зауралье снова систематически прохладно — уже несколько лет территория находится в холодной воздушной массе.