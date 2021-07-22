В Дагестане более 3 тыс. пострадавших при строительстве ГЭС семей получат компенсации

Махачкала, 22 июля. Более трех тысяч семей, пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС в Дагестане, получат компенсации от властей республики. Об этом ФАН сообщили в региональном минэнерго.

В ведомстве отметили, что на выплаты смогут претендовать более тысячи семей, чьи дома были затоплены при вводе в эксплуатацию электростанции. Еще свыше двух тысяч семей признаны лишившимися своих сельскохозяйственных угодий.

«Количество граждан, нуждающихся в выплате компенсаций за индивидуальные жилые строения — 1124 семей. Более двух тысяч семей нуждаются в компенсациях за упущенную выгоду за затопленные сельхозугодия», — отметили в министерстве.

В середине июля Унцукульский район Дагестана, где расположена Ирганайская ГЭС, посетил премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов. Там представители минэнерго региона доложили, что уже определена стоимость индивидуальных жилых домов, подлежащих компенсации, и порядок выплаты компенсаций пострадавшим семьям.

Ирганайская ГЭС возведена на реке Аварское койсу и является второй по мощности гидроэлектростанцией на Северном Кавказе. Ее строительство было завершено к весне 2008 года, однако в зоне планируемого затопления оставались 70 гектаров абрикосовых садов, а также 50 официально зарегистрированных домовладений. После запуска электростанции под водой остались десятки домов и сельхозугодий жителей села Ирганай.

Ранее ФАН сообщал, что сильные ливни привели к деформированию детского сада и школы в Унцукульском районе. Прибывший на место Амирханов пообещал местным жителям ускорить процесс строительства новых образовательных заведений.