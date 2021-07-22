Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 20:58
20:57
Общество
Новый штраф за выключенные фары вводится в России осенью
20:57
Наука
Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет
20:53
Происшествия
Два человека погибли и трое попали в больницу после ДТП под Сызранью
20:53
Общество
Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению аккаунта на «Госуслугах»
20:52
Весь мир
Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии
20:51
Общество
Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка
20:51
Общество
Участники «Время покажет» обсудили жалобу России в ЕСПЧ на Украину
20:51
Политика
Политолог высмеял разворот Владимира Зеленского в сторону Китая
20:50
Спорт
Лимит на легионеров и частный футбол: что ждет российскую Премьер-лигу в новом сезоне
20:50
Общество
Примета времени: как предсказать погодные аномалии и куда от них сбежать
Все новости

В Дагестане более 3 тыс. пострадавших при строительстве ГЭС семей получат компенсации
Общество
В Дагестане более 3 тыс. пострадавших при строительстве ГЭС семей получат компенсации
wikipedia.org  /  Сайга20К / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 22 июля. Более трех тысяч семей, пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС в Дагестане, получат компенсации от властей республики. Об этом ФАН сообщили в региональном минэнерго.

В ведомстве отметили, что на выплаты смогут претендовать более тысячи семей, чьи дома были затоплены при вводе в эксплуатацию электростанции. Еще свыше двух тысяч семей признаны лишившимися своих сельскохозяйственных угодий.

«Количество граждан, нуждающихся в выплате компенсаций за индивидуальные жилые строения — 1124 семей. Более двух тысяч семей нуждаются в компенсациях за упущенную выгоду за затопленные сельхозугодия», — отметили в министерстве.

В середине июля Унцукульский район Дагестана, где расположена Ирганайская ГЭС, посетил премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов. Там представители минэнерго региона доложили, что уже определена стоимость индивидуальных жилых домов, подлежащих компенсации, и порядок выплаты компенсаций пострадавшим семьям.

Ирганайская ГЭС возведена на реке Аварское койсу и является второй по мощности гидроэлектростанцией на Северном Кавказе. Ее строительство было завершено к весне 2008 года, однако в зоне планируемого затопления оставались 70 гектаров абрикосовых садов, а также 50 официально зарегистрированных домовладений. После запуска электростанции под водой остались десятки домов и сельхозугодий жителей села Ирганай.

Ранее ФАН сообщал, что сильные ливни привели к деформированию детского сада и школы в Унцукульском районе. Прибывший на место Амирханов пообещал местным жителям ускорить процесс строительства новых образовательных заведений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Дагестане более 3 тыс. пострадавших при строительстве ГЭС семей получат компенсации
россия дагестан компенсации затопление компенсационная выплата ирганайская гэс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru