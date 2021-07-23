В Турции 290 подростков предстали перед судом за оскорбление Эрдогана

Ежедневное количество случаев заражения COVID-19 в Турции выросло вдвое; Джо Байден может наложить еще больше санкций на Анкару из-за закупки С-400; власти Турции намерены запретить иностранное финансирование СМИ, МИД Греции прогнозирует очередное ухудшение отношений с турками после заявлений Реджепа Тайипа Эрдогана на Кипре. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» о главных событиях недели в Турции.

Ежедневное количество случаев заражения COVID-19 в Турции выросло вдвое

Согласно данным на 20 июля, количество случаев заражения COVID-19 в Турции за день почти удвоилось с июльского минимума, достигнув 8 780 человек.

4 июля министерство здравоохранения заявляло, что число случаев заболевания коронавирусом снизилось до 4 418.

Турция ослабила большинство ограничений для населения страны с начала месяца. Многие турки отправились к своим семьям в другие провинции или отдыхают на морских курортах во время длительных выходных в честь праздника Курбан-байрам.

При этом в апреле, когда ежедневное количество заражений достигло рекордных 63 000 в сутки, правительство Турции ввело строгие меры изоляции, включающие в себя в том числе комендантский час.

Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qQRGAcTxWb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021

Роухани заявил, что Иран и Турция сотрудничают по региональным и глобальным вопросам

Уходящий президент Ирана Хасан Роухани 21 июля провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Иран и Турция придерживаются ответственного и основанного на сотрудничестве подхода к различным глобальным и региональным вопросам и задачам, затрагивающим исламский мир, что помогло решить проблемы региона посредством диалога и переговоров», — сказал Роухани во время беседы, передает иранское государственное телевидение Press TV.

В ходе телефонного разговора Эрдоган охарактеризовал отношения с Ираном как теплые и развивающиеся.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştühttps://t.co/H1LSsWfa3k pic.twitter.com/rbs1xcVhSJ — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) July 21, 2021

Байден может наложить еще больше санкций на Турцию из-за С-400

Американский дипломат заявил 21 июля, что президент США Джо Байден сохранит санкции в отношении Турции за закупку российских ЗРС С-400 и введет дополнительные рестрикции, если Анкара приобретет у РФ новые системы вооружения.

Бывший президент Штатов Дональд Трамп ввел ограничительные меры в отношении турецкого агентства по оборонным закупкам в декабре 2020 года, после того как Анкара начала испытания С-400.

На днях стало известно о том, что Россия и Турция завершили консультации по контракту на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

???? U.S. President Joe Biden will maintain sanctions on Turkey for its purchase of Russian S-400 missiles and will impose further sanctions should Turkey buy more major arms systems from Russia, a U.S. diplomat said on Wednesday, according to Reuters. ➖ https://t.co/25IP0cmjrl — Ahval (@ahval_en) July 22, 2021

Эрдоган объявил о планах открыть часть заброшенного кипрского городка Фамагуста

Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турок-киприотов Эрсин Татар объявили 20 июля о планах открыть часть города Фамагуста на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Объявление было сделано во время двухдневного визита Эрдогана на Кипр в честь годовщины турецкого вторжения в 1974 году, расколовшего средиземноморский остров по этническому признаку.

В своем выступлении президент Турции атаковал «врагов турок-киприотов», в том числе премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

«Все они сегодня выступят с речами о Кипре. Мы будем их слушать, но нам все равно, что они говорят», — заявил он.

Турецкий лидер повторил свой призыв к решению кипрского вопроса «на основе принципа сосуществования двух государств» и резко раскритиковал Европейский Союз, который отверг эту идею. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Никосии ранее в этом месяце, что блок из 27 членов, к которому Кипр присоединился в 2004 году, «никогда не примет такую договоренность».

Kıbrıs Yönetimi Erdoğan'ın Maraş açıklamasıyla ilgili BMGK'ya başvurduhttps://t.co/8U34CQkyBZ pic.twitter.com/7diOmmnlbI — soL Haber (@solhaberportali) July 22, 2021

МИД Греции заявил, что отношения с Турцией не улучшатся после слов Эрдогана на Кипре

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что в отношениях с Турцией не может быть улучшений, пока последняя не перестанет нарушать нормы международного права на Кипре.

И Дендиас, и глава МИД Кипра Никос Христодулидис осудили ужесточающуюся позицию Эрдогана по вопросу острова.

«Ясно, что провокационные действия Турции направлены на продвижение альтернативных решений кипрской проблемы, с чем не согласны ни Кипр, ни международное сообщество», — сказал Христодулидис.

В свою очередь, глава МИД Греции заявил, что «турецкая агрессия не может оставаться без ответа».

«Наш ответ, как всегда, будет основан на международном праве и ценностях, которыми мы руководствуемся», — заявил Дендиас.

I met today with #Cyprus FM @Christodulides. Focus on latest developments on the Cyprus issue & close coordination for initiatives at the EU & international level to address #Turkey’s illegal actions in #Varosha. pic.twitter.com/acbQwIxxtP — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 21, 2021

В Турции 290 подростков предстали перед судом в 2020 году за «оскорбление президента»

290 несовершеннолетних оказались в числе 9 772 турецких граждан, которые предстали перед судом по обвинению в оскорблении президента в 2020 году. Об этом рассказал член оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Сезгин Танрыкулу. По его словам, из 290 подростков 84 — в возрасте от 12 до 15 лет, а остальные — от 15 до 18 лет.

По словам Танрыкулу, среди лиц, ставших фигурантами судебных процессов, 3 655 были осуждены, а 3 736 получили отсрочку приговора. Политик добавил, что только 14% тех, кому предъявлено обвинение в оскорблении главы государства, были оправданы.При этом в рамках других разбирательств количество оправдательных приговоров достигает 60-70%..

Количество судебных дел по обвинению в оскорблении президента выросло на 9 000% за последние девять лет, согласно данным Главного управления криминального учета и статистики Министерства юстиции Турции.

CHP'li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının 290’ı çocuk 9 bin 773 yurttaş hakkında “hakaret” davası açmasına, “Velev ki bir şey söylemiş olsa bile ya eline şeker verir gönderirsin ya başını okşar gönderirsin” diye tepki gösterdi.https://t.co/rU752liADO pic.twitter.com/R64GRli6cp — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 20, 2021

Полиция ФРГ предупредила главного редактора Arti Gercek о готовящемся покушении

Джелал Башлангич, главный редактор Arti TV и веб-сайта Arti Gercek, рассказал, что двое немецких полицейских посетили его дом в Кельне, чтобы предупредить об опасности, угрожающей его жизни. По данным властей, имя Башлангича фигурирует в «списке целей на убийство» — проживающих в Европе турецких диссидентов, выступающих против президента Эрдогана.

Предупреждение было сделано всего через несколько дней после того, как другой сотрудник СМИ, живущий в изгнании, Эрк Акарер, подвергся нападению в своем доме в Германии.

После атаки на Акарера пользователь Твиттера @jitemkurt опубликовал список с именами 21 представителя турецкой интеллигенции, проживающих в Европе, и пригрозил им смертью.

Saray iktidarının illüzyonu bozuldukça saldırıları artıyorhttps://t.co/MeKMdKzbzK — Celal Başlangıç (@CelalBaslangic) July 20, 2021

Турция не возражает против идеологии «Талибана»

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет ничего против идеологии «Талибана»1 (запрещено в РФ) и что турецкое правительство сможет вести переговоры с группировкой о размещении своих вооруженных сил для обеспечения безопасности аэропорта Кабула.

Подробности того, как Турция сохранит безопасность в Кабуле после ухода американских войск, пока неясны. Турецкие военные в Афганистане, которых насчитывается около 500 человек, за время пребывания в стране не участвовали в боевых действиях. Они находились в Кабуле для обучения афганских сил безопасности и в течение многих лет контролировали военную часть международного аэропорта столицы.

Талибы выступили против охраны аэропорта Турцией

По мнению командования «Талибана», за безопасность в международном аэропорту Кабула должны отвечать сами афганцы, а не турецкие военные.

Забиулла Муджахид, представитель группировки, заявил о заинтересованности талибов в обеспечении мира в Афганистане и поисках поддержки у мусульманских стран. По его словам, в этих целях «Талибан» заинтересован в хороших отношениях с Турцией, но это не означает, что группировка будет поддерживать предложенную Анкарой миссию по обеспечению безопасности кабульского международного аэропорта.

Taliban wants good relations with Turkey, the group's spokesperson sayshttps://t.co/PaEiwloWXX — DAILY SABAH (@DailySabah) July 21, 2021

Курдская партия Турции останется ключевым политическим игроком, даже если ее закроют

По словам сопредседателя «Партии демократии народов» (HDP) Митхата Санжара, даже если курдский блок будет закрыт, он продолжит играть ключевую роль в определении политического баланса Турции.

Судебный процесс с целью закрыть партию и недавние вооруженные нападения на ее членов направлены не только против политической фракции, но и являются систематической реализацией плана против всех демократических сил в Турции, считает Санжар.

Конституционный суд Турции в июне удовлетворил ходатайство о возбуждении иска от Генеральной прокуратуры с призывом закрыть HDP из-за предполагаемых связей с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

В обвинительном заключении на 850 страницах, представленном суду, также содержится призыв к политическому запрету в отношении 500 членов HDP и предупредительному замораживанию банковского счета партии.

The recent attacks and the closure case against the HDP not only target the party but also all democratic powers in Turkey, the party’s co-chair Mithat Sancar has said https://t.co/5PJp2Pe2bg — bianet English (@bianet_eng) July 19, 2021

При этом Омер Фарук Гергерлиоглу из HDP восстановил свой статус члена парламента Турции после освобождения из тюрьмы на прошлой неделе.

Our MP Ömer Faruk Gergerlioğlu has regained his parliamentary status after the court decision regarding his case was read out in parliament. Welcome back, dear Gergerlioğlu! Together we will continue our decisive struggle against the AKP-MHP alliance that ignores people's will.✌️ pic.twitter.com/CykH9bYgEt — HDP English (@HDPenglish) July 16, 2021

Парламент Турции продлил действие закона о чрезвычайном положении

Парламент Турции принял закон о продлении срока действия нынешнего чрезвычайного положения еще на год.

Документ, который является частью более крупного сводного законопроекта, одобренного парламентом, предоставляет властям такие полномочия, как задержание подозреваемых, взятых под стражу полицией в рамках антитеррористических мер, на срок более 10 дней и увольнение государственных служащих по обвинениям в терроризме.

После семикратного продления режима ЧП турецкое правительство в июне 2018 года наконец отменило меры, введенные после попытки государственного переворота. Но Анкара благодаря новому закону, который был принят три года назад, сохранила многочисленные практики чрезвычайного положения, в том числе связанные с задержаниями.

После объявления чрезвычайного положения более 150 000 государственных служащих были уволены. 77 000 человек, подозреваемых в причастности к попытке переворота, оказались за решеткой.

Оппозиционные журналисты с трудом получают аккредитацию в Турции

Новое положение об удостоверениях для прессы, введенное правительством Турции, делает практически невозможным получение аккредитации для журналистов с оппозиционными взглядами. Об том написала обозреватель Элиф Акгюль в статье для Expression Interrupted, посвященной отслеживанию судебных процессов против журналистов и ученых в республике.

Управление по связям с общественностью при президенте с 2018 года наделено полномочиями предоставлять аккредитацию как местным, так и иностранным журналистам. С тех пор оно выдает пресс-карты на свое усмотрение и исходя из личных предпочтений.

В турецком порту Измир изъято 26 тонн химикатов для производства наркотиков

Турецкие власти изъяли более 26 тонн химикатов, используемых в производстве наркотиков, в контейнере, прибывшем из Китая в порт Алиага в Измире.

Как сообщает газета Sozcu, расследование велось с участием нескольких подразделений полиции, в том числе по борьбе с наркотиками. Правоохранители обнаружили ацетилхлоридную гидравлическую кислоту в 120 бочках. По данным органов правопорядка, этого количества химических веществ хватило бы для производства 13 тонн героина.

Следствие отмечает, что это крупнейшая партия химикатов, изъятая в ходе одной операции в Турции.

Власти Турции намерены запретить иностранное финансирование СМИ

Директор по связям с общественностью канцелярии президента Турции пообещал прекратить иностранное финансирование местных СМИ, причислив их к «пятой колонне».

«Совершенно очевидно, что существует необходимость в регулировании медиа-организаций, работающих в нашей стране на средства иностранных государств или учреждений», — сказал он, добавив, что власти вскоре завершат необходимые мероприятия в этом направлении.

Турция занимает 154-е место из 180 в индексе свободы прессы, опубликованном организацией «Репортеры без границ». Около 200 журналистов и работников СМИ были заключены в тюрьму в республике за последние пять лет, говорится в отчете за 2020 год.

Более 90% средств массовой информации в Турции, включая все крупные телеканалы, находятся под прямым контролем правительства или принадлежат бизнесменам, имеющим тесные политические связи с правящей партией.

1 Организация запрещена на территории РФ.