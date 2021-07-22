Соловьев назвал лицемерной реакцию Запада на экстрадицию в Белоруссию бойца ММА

Крик западных СМИ о выдаче «узника совести на пытки Лукашенко» — ложь и попытка давления на Белоруссию и Россию. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее в Сети ангажированные Вашингтоном и Лондоном пропагандистские либерально-оппозиционные СМИ, вещающие на Россию и Белоруссию, подняли информационную волну о том, что «боец ММА Алексей Кудин, несмотря на запрет ЕСПЧ, экстрадирован из России в Белоруссию, где его ждут пытки и тюрьма».

«Всегда, когда наши европейские оппоненты видят, что за уголовное преступление задержали того, кто выступал за свержение конституционного строя в России или Белоруссии, они сразу обнаруживают политический подтекст и именуют фигурантов не «обвиняемыми в преступлении», а «великими талантливыми людьми», на которых охотится «кровавый режим». Они величают «театралами», «политиками» и «кинорежиссерами» обычных воров, жуликов и террористов», — подчеркнул эксперт.

Как пример подмены понятий, Соловьев привел историю с гражданином Украины Олегом Сенцовым, задержанным за подготовку теракта на территории России.

«Никто фильмов этого «талантливого режиссера» не видел. Но точно известно, что он планировал взорвать 9 Мая во время большого скопления народа памятник в Симферополе, — напомнил собеседник ФАН. — Должны были погибнуть ветераны, военнослужащие, мирные жители. Западные СМИ и ангажированные правозащитники говорили не о сути преступления, а о его выдуманном «таланте».

Заслуженный юрист рассказал, что Россия и Белоруссия имеют соглашение о выдаче преступников, оно было заключено четверть века назад и затем дополнялось. Этот договор успешно работает и по сей день.

«Наши друзья и братья с западной стороны помогают нам обеспечить безопасность и защиту порядка. Москва отвечает Минску тем же. Все это закреплено в законодательной базе двух суверенных государств. По имеющейся информации, в Белоруссии на гражданина этой страны, Кудина, заведено уголовное дело за нападение на сотрудника милиции во время протестных беспорядков в августе 2020 года. Нам прислали официальный запрос, мы задержали и отправили его в Минск. Ничего незаконного или удивительного в этой истории нет.

Доктор юридических наук уточнил, что экстрадиция выполнена в соответствие норме международного договора и российского законодательства.

«В 2017 году Украина похитила граждан России Александра Баранова и Максима Одинцова, обвинила их в измене и подвергла пыткам, но правозащитные организации Европы не вмешивались в ситуацию, так как всегда были приверженцами двойных стандартов», — напомнил юрист.

Иван Соловьев заметил, что реакция Европы и крики либералов о выдаче «узника совести на пытки Лукашенко» — лицемерие и ложь. «Они просто в очередной раз используют событие как инструмент для давления на Белоруссию и Россию. Запад изо всех сил создает поводы в информационной войне, готовит прецеденты для введения очередных вредоносных санкций».

Ранее ФАН рассказал, в чем смысл жалобы России на Украину в ЕСПЧ.