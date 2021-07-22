Волочкова в интервью вспомнила о визите Собчак с ужасом

Москва, 22 июля. На канале RTVI в рамках телепроекта «Легенда» прошло развернутое интервью самой скандальной российской балерины Анастасии Волочковой, во время которого она рассказала о том, о чем раньше молчала: касаемо работы в Большом театре, отношения к вакцинации и нашумевшего визита Ксении Собчак.

Вспомнила прима и самую неприятную для нее ситуацию, когда Ксения потрогала ее за грудь, чтобы удостовериться, настоящая ли она.

«[Собчак спросила:] «У тебя своя или не своя?», говорю: «У меня своя». Она говорит: «Дай потрогать!», [я ответила:] «Давай, бери, трогай, что тебе это даст?» — вспомнила звезда.

Волочкова в тот день объяснила, почему грудь стала такой. Она объяснила, что при неприятных для нее и драматических обстоятельствах ее тело испытало серьезный гормональный сбой. Она также подчеркнула, что многие не верят, что пластические хирурги здесь не замешаны.

«Наша домработница Лола, когда съемочная группа Ксении Собчак покинула квартиру, сказала, что Ксения заходила в мою спальню с камерой. Я спросила: «Тебе приснилось это? Зачем ей камера нужна была, если я ей все показала, экскурсию по всему дому провела?» — «Нет, была». И когда программа вышла, люди мне стали звонить и говорить: «Настя, это вообще».

И действительно, Собчак, пока красили Волочкову, залезла в тумбочки звезды, открыла их, нашла фаллоимитатор.

«Она поступила бесстыжим образом», — сетует прима.

Ранее звезда сообщила, что необходимо сделать ненавистникам ее образа, чтобы хотя бы на шаг приблизиться к ее успехам.