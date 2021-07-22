МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство

Берлин, 22 июля. Министерство иностранных дел Германии сделало заявление на фоне активизации боестолкновений на Украине.

В сообщении ведомства говорится, что Украина должна имплементировать «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.

«Берлин наблюдает активизацию боестолкновений и рост числа жертв на востоке Украины и призывает все стороны соблюдать перемирие», — говорится в заявлении МИД Германии.

«Формула Штайнмайера» предлагает введение на Украине закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах ЛДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противоречия между республикой и Украиной с каждым днем становятся все непреодолимее. Политика, которой придерживается Киев, ежедневно укрепляет убеждение жителей ДНР в том, что выбор на референдуме 2014 года был правильным, добавил он.