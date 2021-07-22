Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:31
19:29
Происшествия
Видео допроса задержанных в Кисловодске экстремистов появилось в Сети
19:28
Политика
Кузичев сразил наповал зрителей «Время покажет» анекдотом о Путине, Меркель и Польше
19:27
Шоу-бизнес
Певица Zivert не приехала на корпоратив в Турции после получения гонорара
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
Все новости

«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 22 июля. Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением о предстоящем выездном матче первого тура Российской премьер-лиги с «Химками».

«Ландскрона» призвала всех фанатов отказаться от похода на гостевую трибуну в знак протеста. По мнению болельщиков, проблему можно решить, привлекая к ней внимание.

«За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет (осуществляться. — Прим. Ред.) по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну», — говорится в обращении фанатов.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 23 июля. Первыми в туре встретятся «Ростов» и «Динамо». Матч «Химки» — «Зенит» состоится в субботу, 24 июля, начало встречи — в 17:30. Ранее действующий чемпион РПЛ — петербургский «Зенит» — обыграл столичный «Локомотив» и стал шестикратным обладателем Суперкубка России.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
Зенит химки рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru