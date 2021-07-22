«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»

Санкт-Петербург, 22 июля. Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением о предстоящем выездном матче первого тура Российской премьер-лиги с «Химками».

«Ландскрона» призвала всех фанатов отказаться от похода на гостевую трибуну в знак протеста. По мнению болельщиков, проблему можно решить, привлекая к ней внимание.

«За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет (осуществляться. — Прим. Ред.) по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну», — говорится в обращении фанатов.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 23 июля. Первыми в туре встретятся «Ростов» и «Динамо». Матч «Химки» — «Зенит» состоится в субботу, 24 июля, начало встречи — в 17:30. Ранее действующий чемпион РПЛ — петербургский «Зенит» — обыграл столичный «Локомотив» и стал шестикратным обладателем Суперкубка России.