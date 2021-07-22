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В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
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В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара

  /   Обновлено: 22 июля 2021 19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Смоленск, 22 июля. Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в Колодне во время пожара в летнем доме мужчина спас своего брата.

В среду, 21 июля, около полуночи в поселке Колодня загорелся летний дом. При виде огня местная жительница вызвала бригаду спасателей.

Один из жителей поселка понял, что в горящем здании находится его брат. Он бросился ему на помощь. Внутри полыхающего строения он обнаружил своего родственника и вытащил его на улицу.

После этого с помощью воды он пытался сбить пламя, которое охватило дом. Оперативные службы, которые прибыли на место происшествия, оказали помощь сельчанам. Пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники МЧС ранее спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской улице в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщали о сильном задымлении.

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