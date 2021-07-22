И в огонь, и в воду: нижегородский пожарный спас от смерти малыша-косулю

Нижний Новгород, 22 июля. Пожарный из Нижегородской области Александр Борков спас детеныша косули. Израненного малыша он заметил вблизи деревни Дуброво. Со спасителем пообщался корреспондент ФАН.

«Косуля лежала в поле у дороги, не двигалась. Подойдя к ней ближе, я заметил, что у нее нет части одной ноги, а у второй — сильно перебиты сухожилия. Сначала — пытался обвязать рану бинтом из аптечки, но одному мне с этим было не справиться. В машине у меня на всякий пожарный лежал защитный костюм от коронавируса. Вот и настал его час, я завернул в него животное и отнес к машине», — рассказал Александр Борков.

Путь до города Ворсма проехали почти на одном дыхании. Там, в местной ветстанции, ждала врач-ветеринар Ольга. Девушка осмотрела трехногого пациента, чтобы облегчить его страдания, обезболила конечность и ввела антибиотик.

«Косуле нужна была операция. Но Ольга не могла в одиночку ее провести, поэтому я отвез животное в Нижний Новгород. Там, в клинике, врачи Роман и Кира провели все процедуры: убрали остатки конечности, а вместо сухожилия поставили имплант. А на следующий день животное забрали в племенной завод «Серая Лошадь». Сейчас оно — в безопасности. Когда поправится, я поеду, навещу его», — добавил молодой человек.

Федеральное агентство новостей / Александр Борков

В дружную команду огнеборцев 174 Пожарно-спасательной части города Богородск Александр пришел четыре года назад. Каждый день он вызволяет из огня сонных жителей, из цепких лап металла — пассажиров и водителей, а из воды — самонадеянных пловцов.

«За годы работы мне один раз только довелось спасти животное. Кот залез на высокое дерево и не мог спуститься. На такие случаи мы тоже выезжаем. Спустил усатого беднягу на землю. Разного повидал, а вот с таким, чтобы дикие обитатели леса нуждались в людской помощи, я встретился впервые. Не мог я мимо проехать», — заключил Александр.

Ранее ФАН писал о чудесном спасении сироты-лосенка. Жительница Нижегородской области нашла обессилевшее от жары и голода животное, привела в себя и отвела к специалистам.