Подготовка к предстоящим выборам идет полным ходом. Электоральный сезон заставил политологов и социологов оценить шансы партий и их кандидатов и успешно дойти до финала. Что влияет на изменение положения партий, каковы прогнозы итогов выборной гонки? На площадке международного пресс-центра «Россия сегодня» в рамках круглого стола в онлайн-формате эксперты оценили текущие и итоговые рейтинги партий перед выборами.
О последних данных с полей рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Всероссийским центром изучения общественного мнения был проведен телефонный и квартирный опросы потенциальных избирателей, что дало возможность узнать не только о их намерении принять участие в голосовании, но и выявить лидеров мнений.
«Мы можем говорить об устойчивости данных, данные обоих опросов оказались близки. Лидерские позиции сохраняет партия «Единая Россия», она набирает 28% от всех опрошенных, на втором и третьем месте КПРФ и ЛДПР. Четверку замыкает «Справедливая Россия» с результатом около 6–7%», — говорит Мамонов.
Также эксперт отметил партии, показатели которых, если не приближаются вплотную к 5%, но тем не менее значимы и могут стать поводом для обсуждения: это «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Яблоко».
Было также проведено исследование показателей декларируемого участия граждан в выборах. По словам аналитика, при телефонном опросе 62% заявили, что готовы принять участие в голосовании, при квартирном — 51%.
«Такое рассогласование данных является традиционным, как правило, так и бывает. Здесь важно, что порядка 40% при любом формате изучения заявляют о том, что они с высокой долей вероятности примут участие в выборах», — отметил эксперт.
Как показало исследование, самыми активными в ответах традиционно стали лица в возрастной категории 60 лет и старше.
Результатами исследования качественных показателей поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Данные были получены в результате проведения фокус-групп, глубинных интервью.
«Основной вопрос повестки — это возвращение ковида и внимание к системе здравоохранения. У нас растет недоверие к формальным источникам информации в силу противоречивых сигналов, которые люди получают, и большое смещение фокуса на личную экономическую ситуацию», — говорит эксперт.
Здесь же он указывает на конкретные темы, которые перед выборами волнуют россиян: улучшение экономической ситуации и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, банковская сфера, ЖКХ, развитие экономики и, как следствие, рост доходов граждан.
Кроме того, на основании фокус-групп проводилось моделирование ключевых запросов в сторону политической партии, представляющейся «идеальной» для респондента. На первом месте определение «без обещаний» и чтобы ресурсы были для реализации четкого плана действий.
«В этом факторе больший интерес возникает в сторону «старых» партий, в сторону думских партий, потому что в представлении людей они обладают ресурсами», — объясняет данные исследования Потуремский.
Также «идеальная» партия, по мнению граждан, должна брать ответственность на себя, быть готова к диалогу, состоит из честных профессионалов из разных сфер, кроме того, должна иметь политический опыт и харизматичного сильного лидера.
До выборов остается порядка двух месяцев. Но если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, какими были бы шансы партий? Такой расчет, сделанный на основании рейтинга Фонда общественного мнения, представил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Данные были получены путем создания прогностической модели, которая позволила преобразовать данные о рейтингах партий в примерное число мандатов, на которое партия может рассчитывать при таких показателях.
Так, по результатам расчетов 120 мандатов могла бы получить «ЕР», КПРФ — 43, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия — За правду» — 23.
«Мы проводим эти расчеты с 11 июня, мы сделали шесть процедур, завтра предстоит седьмая. Показательны изменения в количестве мандатов, которые происходят. Инструмент чувствительный. К примеру, 2 июля «Единая Россия» могла получить всего 107 мандатов, а сейчас — уже 120. Колебания заметны. И заметны они не только потому что меняется рейтинг ЕР, но и потому что другие партии преодолевают 5-процентный барьер», — объясняет динамику результатов Чеснаков.
Кроме того, спикер добавил, что к данному инструменту могут быть применены различные методологические расчеты. Он также подчеркивает, что это не точный прогноз, а методика расчета исключительно технологического характера.
В свою очередь, президент Компании развития общественных связей Сергей Зверев обратил внимание на процент «неопределившихся» граждан. По данным Михаила Мамонова, он составил 14–16%. По мнению Зверева, здесь многие партии может ожидать сюрприз.
«Из всех цифр для меня это самый большой сюрприз, потому что для меня 14–16% людей, которые затруднились ответить с выбором на конец июля, это довольно маленькая цифра из тех, кто решил пойти голосовать. Сейчас вопрос в том, на сколько участникам забега удастся сохранить свои позиции. Это довольно серьезный вызов для политических партий и для одномандатных кандидатов. Шли к одному результату, пришли к другому», — говорит Зверев.
По его мнению, ситуация будет завесить от сценария, по которому будет протекать жизнь в стране на протяжении двух месяцев до выборов. Бурные всплески из-за пандемии, например, активизации протестов, могут привести к неожиданным результатам.
«Предпочтения избирателей находятся в социально-экономической плоскости. Будем смотреть, анализировать. Маленькое число неопределившихся — сюрприз, думал, будет большой», — добавил эксперт.
Однако, по мнению Мамонова, доля «неопределившихся» сокращается, хотя и нельзя говорить о масштабной тенденции. Небольшой процент объясняется стабильностью политической ситуации: четыре лидирующие партии были в числе лидеров и в прошлые избирательные кампании, а новые партии пока «не выстреливают».
В заключение мероприятия своими оценками и прогнозами поделился политолог Марат Баширов. Он обратил особое внимание на введение электронного голосования, что, безусловно, может привлечь молодежь.
«У нас более 20% людей, это те люди, которые родились после распада СССР. Это люди с совершенно другой ментальностью и другим отношением к власти. Также мы много рассказывали о том, насколько важна Государственная дума в следующей, конституционной конструкции. У нее новые полномочия относительно правительства. У нее новая контрольная функция, соответственно, у избирателя сложилось мнение, что это не пустой принтер. Теперь это будет полноценный орган», — говорит эксперт.
Кроме того, выразить мнение смогут и граждане, которые получили российские паспорта.
«Мы раздали 1 млн паспортов граждан России, которые остаются в том же статусе, — граждане Украины. Особенно важны те, кто живет на территории ЛНР и ДНР. Можно предположить, что они будут голосовать достаточно консолидировано и явка там будет гораздо выше. Тем более электронная форма», — заметил Баширов.
Баширов добавил, что, действительно, людей интересует, как они будут жить, а не то, что будет предлагать отдельная партия. Он полагает, что у молодых партий потенциал гораздо выше, чем у традиционных партий. Он также отметил, что было бы не лишним провести анализ того, как партии отрабатывают актуальную повестку.