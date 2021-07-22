Подготовка к предстоящим выборам идет полным ходом. Электоральный сезон заставил политологов и социологов оценить шансы партий и их кандидатов и успешно дойти до финала. Что влияет на изменение положения партий, каковы прогнозы итогов выборной гонки? На площадке международного пресс-центра «Россия сегодня» в рамках круглого стола в онлайн-формате эксперты оценили текущие и итоговые рейтинги партий перед выборами.

О последних данных с полей рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Всероссийским центром изучения общественного мнения был проведен телефонный и квартирный опросы потенциальных избирателей, что дало возможность узнать не только о их намерении принять участие в голосовании, но и выявить лидеров мнений.

«Мы можем говорить об устойчивости данных, данные обоих опросов оказались близки. Лидерские позиции сохраняет партия «Единая Россия», она набирает 28% от всех опрошенных, на втором и третьем месте КПРФ и ЛДПР. Четверку замыкает «Справедливая Россия» с результатом около 6–7%», — говорит Мамонов.

konkurs.wciom.ru / Конкурс организован Всероссийским центром изучения общественного мнения

Также эксперт отметил партии, показатели которых, если не приближаются вплотную к 5%, но тем не менее значимы и могут стать поводом для обсуждения: это «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Яблоко».

Было также проведено исследование показателей декларируемого участия граждан в выборах. По словам аналитика, при телефонном опросе 62% заявили, что готовы принять участие в голосовании, при квартирном — 51%.

«Такое рассогласование данных является традиционным, как правило, так и бывает. Здесь важно, что порядка 40% при любом формате изучения заявляют о том, что они с высокой долей вероятности примут участие в выборах», — отметил эксперт.

Как показало исследование, самыми активными в ответах традиционно стали лица в возрастной категории 60 лет и старше.

Результатами исследования качественных показателей поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Данные были получены в результате проведения фокус-групп, глубинных интервью.

«Основной вопрос повестки — это возвращение ковида и внимание к системе здравоохранения. У нас растет недоверие к формальным источникам информации в силу противоречивых сигналов, которые люди получают, и большое смещение фокуса на личную экономическую ситуацию», — говорит эксперт.

facebook.com / Виктор Потуремский

Здесь же он указывает на конкретные темы, которые перед выборами волнуют россиян: улучшение экономической ситуации и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, банковская сфера, ЖКХ, развитие экономики и, как следствие, рост доходов граждан.

Кроме того, на основании фокус-групп проводилось моделирование ключевых запросов в сторону политической партии, представляющейся «идеальной» для респондента. На первом месте определение «без обещаний» и чтобы ресурсы были для реализации четкого плана действий.

«В этом факторе больший интерес возникает в сторону «старых» партий, в сторону думских партий, потому что в представлении людей они обладают ресурсами», — объясняет данные исследования Потуремский.

Также «идеальная» партия, по мнению граждан, должна брать ответственность на себя, быть готова к диалогу, состоит из честных профессионалов из разных сфер, кроме того, должна иметь политический опыт и харизматичного сильного лидера.

До выборов остается порядка двух месяцев. Но если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, какими были бы шансы партий? Такой расчет, сделанный на основании рейтинга Фонда общественного мнения, представил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

facebook.com / Алексей Чеснаков

Данные были получены путем создания прогностической модели, которая позволила преобразовать данные о рейтингах партий в примерное число мандатов, на которое партия может рассчитывать при таких показателях.

Так, по результатам расчетов 120 мандатов могла бы получить «ЕР», КПРФ — 43, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия — За правду» — 23.

«Мы проводим эти расчеты с 11 июня, мы сделали шесть процедур, завтра предстоит седьмая. Показательны изменения в количестве мандатов, которые происходят. Инструмент чувствительный. К примеру, 2 июля «Единая Россия» могла получить всего 107 мандатов, а сейчас — уже 120. Колебания заметны. И заметны они не только потому что меняется рейтинг ЕР, но и потому что другие партии преодолевают 5-процентный барьер», — объясняет динамику результатов Чеснаков.

Кроме того, спикер добавил, что к данному инструменту могут быть применены различные методологические расчеты. Он также подчеркивает, что это не точный прогноз, а методика расчета исключительно технологического характера.

В свою очередь, президент Компании развития общественных связей Сергей Зверев обратил внимание на процент «неопределившихся» граждан. По данным Михаила Мамонова, он составил 14–16%. По мнению Зверева, здесь многие партии может ожидать сюрприз.

«Из всех цифр для меня это самый большой сюрприз, потому что для меня 14–16% людей, которые затруднились ответить с выбором на конец июля, это довольно маленькая цифра из тех, кто решил пойти голосовать. Сейчас вопрос в том, на сколько участникам забега удастся сохранить свои позиции. Это довольно серьезный вызов для политических партий и для одномандатных кандидатов. Шли к одному результату, пришли к другому», — говорит Зверев.

ТАСС / Гердо Владимир

По его мнению, ситуация будет завесить от сценария, по которому будет протекать жизнь в стране на протяжении двух месяцев до выборов. Бурные всплески из-за пандемии, например, активизации протестов, могут привести к неожиданным результатам.

«Предпочтения избирателей находятся в социально-экономической плоскости. Будем смотреть, анализировать. Маленькое число неопределившихся — сюрприз, думал, будет большой», — добавил эксперт.

Однако, по мнению Мамонова, доля «неопределившихся» сокращается, хотя и нельзя говорить о масштабной тенденции. Небольшой процент объясняется стабильностью политической ситуации: четыре лидирующие партии были в числе лидеров и в прошлые избирательные кампании, а новые партии пока «не выстреливают».

В заключение мероприятия своими оценками и прогнозами поделился политолог Марат Баширов. Он обратил особое внимание на введение электронного голосования, что, безусловно, может привлечь молодежь.

«У нас более 20% людей, это те люди, которые родились после распада СССР. Это люди с совершенно другой ментальностью и другим отношением к власти. Также мы много рассказывали о том, насколько важна Государственная дума в следующей, конституционной конструкции. У нее новые полномочия относительно правительства. У нее новая контрольная функция, соответственно, у избирателя сложилось мнение, что это не пустой принтер. Теперь это будет полноценный орган», — говорит эксперт.

Prt Scr youtube.com / Радио Sputnik

Кроме того, выразить мнение смогут и граждане, которые получили российские паспорта.

«Мы раздали 1 млн паспортов граждан России, которые остаются в том же статусе, — граждане Украины. Особенно важны те, кто живет на территории ЛНР и ДНР. Можно предположить, что они будут голосовать достаточно консолидировано и явка там будет гораздо выше. Тем более электронная форма», — заметил Баширов.

Баширов добавил, что, действительно, людей интересует, как они будут жить, а не то, что будет предлагать отдельная партия. Он полагает, что у молодых партий потенциал гораздо выше, чем у традиционных партий. Он также отметил, что было бы не лишним провести анализ того, как партии отрабатывают актуальную повестку.