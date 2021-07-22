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Тренер Юрий Роденков призвал перестать тратить бюджетные средства на футбол

  /   Обновлено: 22 июля 2021 19:14
Спорт
Тренер Юрий Роденков призвал перестать тратить бюджетные средства на футбол
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 июля. Футбольный тренер Юрий Роденков обсудил вопросы, связанные со стартом 30-го чемпионата России по футболу, и объяснил, кто должен «кормить» российских спортсменов.

Медиагруппа «Патриот» пригласила журналистов на пресс-конференцию на тему «Тридцатый чемпионат России по футболу: что тут может быть нового?». Экспертом встречи выступил футбольный тренер Юрий Роденков. Один из вопросов интервью коснулся финансирования футбола за счет государственного бюджета, который регулярно подвергается критике из-за неоправданно больших размеров. Роденков поддержал мнение недовольных и назвал неправильной систему, которая «кормит» спортсменов.

«На профессиональный футбол неправильно тратить деньги, у нас много социальных проблем. Это пример отрицательный, нужно потихоньку выходить из этого и делать футбол частным», — заявил тренер.

Роденков отметил: футбол следует финансировать из частных средств. Однако эти изменения не должны коснуться команд олимпийского резерва. Помимо спортсменов, которые представляют страну на Олимпиадах, в государственной поддержке также нуждаются любительские команды.

Экс-форвард петербургского «Зенита», тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ранее поддержал идею доиграть чемпионат сезона 2019/2020. Он считает, что необходимым условием для этого должно быть соблюдение мер безопасности.

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чемпионат россии конференция роденков
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