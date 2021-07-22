Италия продолжит сотрудничество с Ливией по вопросам мигрантов

Рим, 22 июля. Италия руководствуется принципом защиты прав мигрантов и беженцев в своей инициативе по поддержке ливийских властей, заявил представитель Движения пяти звезд и член Комитета по обороне Палаты представителей Луиджи Джовино.

По его словам, процесс достижения стабильности в североафриканском государстве все еще продолжается, и переходные власти должны управлять страной вплоть до выборов, назначенных на декабрь. Депутат добавил, что Италия никогда не рассматривала возможность прекращения сотрудничества с Ливией по вопросу мигрантов, подчеркнув, что в следующем году ожидается проведение оценки, по результатам которой определятся дальнейшие отношения с береговой охраной африканского государства.

Луиджи считает, что недавнее голосование итальянских депутатов по вопросу рефинансирования миссий позволило Риму избежать большего усложнения ситуации вокруг нелегальных отправок мигрантов от побережья Ливии.

«Продление Советом Европейского союза мандата операции IRINI до 2023 года говорит о четкой политической позиции, целью которой является поддержка выполнения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию», — отметил итальянский депутат.

Он добавил, что данная кампания по обеспечению безопасности на море доказала свою эффективность для предотвращения прокси-войны по ливийскому сценарию. Итальянская палата представителей одобрила 15 июля предложение большинства ее членов о продлении работы военных миссий за рубежом и отклонила путем независимого голосования призыв 30 депутатов к прекращению поддержки ливийских сил береговой охраны.

Представители различных парламентских блоков напоминали, что систематические нарушения прав человека в отношении мигрантов и беженцев в Ливии стали предметом многочисленных докладов ООН, ведущих гуманитарных организаций и ресурсов в СМИ. Они отмечают необходимость разработки общеевропейского плана по эвакуации людей из центров содержания под стражей.