Лимит на легионеров и частный футбол: что ждет российскую Премьер-лигу в новом сезоне

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует в пятницу, 23 июля. В первом матче чемпионата сыграют «Ростов» и «Динамо». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Любители российского футбола с нетерпением ждут начала чемпионата России, изучают расписание матчей и турнирную таблицу. В условиях ограничений из-за коронавируса есть риск, что многие матчи турнира могут пройти без зрителей.

В чемпионате принимают участие 16 клубов. Две отечественные команды, занявшие первое и второе место по результатам проведенных в рамках РПЛ матчей, получают путевки в Лигу чемпионов, клубы, занявшие 3-е и 4=е место, перейдут в Лигу Европы, и команды, занявшие 15-е и 16-е место, выбывают из высшей лиги в ФНЛ (Футбольная национальная лига). По результатам прошлого сезона в РПЛ попали два новых клуба — «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

В преддверии старта чемпионата в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция с участием профессионального футболиста и тренера Юрия Роденкова. Гость студии ответил на самые популярные вопросы и рассказал, что же нужно изменить в российском футболе, чтобы команды начали показывать высокие результаты на мировой арене.

fc-zenit.ru / Пресс-служба ФК «Зенит»

— Как вы думаете, что-то новое увидим ли мы в этом чемпионате?

— Есть то, за чем будет интересно смотреть. Так, например, бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков будет тренировать «Нижний Новгород». По идее, у него должен быть атакующий футбол. Также Алексей Березуцкий возглавил московский ЦСКА. Вот еще несколько моментов: в этом году интересный «Рубин», «Краснодар» должен реабилитироваться за прошлый сезон. Много будет чего интересного.

— Победит либо «Зенит», либо «Спартак», либо ЦСКА?

— Думаю, что «Зенит». Не вижу других вариантов на данный момент времени.

— Не обесценивает ли наш чемпионат то, что все прозрачно и очевидно?

— Футбол — игра, в которой любая команда может обыграть любой клуб при правильном отношении, должном настрое. А сейчас при нынешнем развитии компьютеризации прочитывается игра соперника, можно подстроиться под любую команду.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Много споров по поводу легионеров: одни говорят, что нужно отменить лимит, другие — против. Что скажете?

— Лимит нужно ужесточать, но полностью убирать не нужно. Необходимо оставить четыре-пять футболистов. Если сейчас разрешено восемь иностранных футболистов, остается всего три места в команде для российских игроков. Получается, что на трех позициях в основном составе должны играть россияне. Соответственно, спрос на русского сильного футболиста возрастет. Вырастут также спрос и цена не него. Кто его сможет купить? Конечно же, наши типовые клубы. Соответственно, появляется преимущество этих команд над более слабыми соперниками, потому что у слабых соперников финансовые возможности намного слабее.

— Если ужесточить лимит, будут больше россиян использовать?

— Да. Тогда повысится конкуренция между российскими футболистами. Поэтому нужно ужесточать лимит легионеров до четырех-пяти футболистов.

— В российском чемпионате не получается ли так: у кого богаче спонсоры, тот и выиграет?

— Такая тенденция есть, потому что появляется возможность пригласить сильного специалиста, тренера, футболиста. У «Спартака» и «Зенита» есть преимущества перед другими командами. Это касается всего — условий, сборов и так далее.

fc-zenit.ru / Пресс-служба ФК «Зенит»

— Нужно ли, чтобы в одном городе было несколько команд? Либо надо развивать одну?

— Если заходить со стороны детского спорта, то у Санкт-Петербурга в РПЛ есть одна команда, во втором дивизионе появилась «Звезда». «Динамо», возможно, будет играть. Кроме того, у нас есть «Ленинградец». Появляются и команды. Но, например, в Москве шесть-семь команд играет в Премьер-лиге и ФНЛ. У ребят больше возможностей пойти в разные команды. Конечно, хотелось бы увидеть в Санкт-Петербурге еще одну команду топ-уровня. Город большой, футболистов много.

— Многие пишут, зачем вообще кормить футбол, какая польза, кроме траты денег?

— Я считаю, что профессиональный футбол не должен финансироваться из государственного бюджета. Он должен финансироваться частными лицами, как это сделано в Европе, где фактически все команды являются частными. Бюджетными должны быть команды олимпийского резерва, любительские. На профессиональный футбол неправильно тратить деньги из бюджета, у есть другие социальные проблемы, которые нужно решать. Мне кажется, что нужно отходить от такой практики и делать футбол частным.