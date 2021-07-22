Экс-солистка «Тутси» Ирина Ортман: Мы не теряем надежду завести малыша

Бывшей солистке популярной группы «Тутси» Ирине Ортман 22 июля исполнилось 43 года. Выпускница «Фабрики звезд-3», переболевшая недавно коронавирусом, рассказала о первом выходе в свет, о новой сольной программе с романсами и об отношениях с дочерью супруга от его первого брака.

— Ирина, сегодня, в свой день рождения, вы разместили в соцсети фото в короне! И правда, юная принцесса! Невозможно поверить, ни в цифру —43, ни в то, что так молодо можно выглядеть без работы над собой. Готовитесь ко дню рождения?

— Сейчас я в салоне красоты, соответственно навожу красоту.

— В своем салоне?

— Не в своем, у меня есть только любимый салон с мастерами, к которым я хожу уже третий год.

— «Хожу в салон» — это образ жизни, что для артистки нормально, или у вас намечается торжество?

— Может быть и хотела бы, но у меня есть еще и другие дела в жизни, кроме как заниматься красотой. Недавно я переболела ковидом, а сегодня первый выход в свет — в салон! Скажем так — сейчас все позади, идет период восстановления. Еще не так много сил, чтобы гулять и устраивать праздник. Будем по-домашнему отмечать день рождения, с семьей.

— Вы не были привиты?

— К сожалению, нет. Я поехала в Сочи отдыхать с племянником. Первым симптомом, из-за которого я забила тревогу, была температура, невысокая, но… «Ира, скорее всего, на 90%, у тебя ковид», — сказала моя сестра, медик, которой я в первую очередь позвонила. Я сдала тест на ПЦР и, соответственно, он оказался положительным. Лечение я перенесла дома, у меня было не столь масштабное поражение легких — 5%.

из личного архива Ирины Ортман /

— В Сочи у вас были гастрольные выступления?

— Нет, просто у нас в Сочи недвижимость и с семьей часто бываем там.

— В сольную карьеру вы ушли из группы «Тутси». Не секрет, что вас помнят именно по «Фабрике звезд-3», из выпускниц которой в 2004 году сложился коллектив и прославился хитом «Самый-самый». В прошлом году группа воссоединилась. Принес ли успех камбэк?

— Да, мы с девочками опять собрались в прошлом году — я, Мария Вебер, Олеся Ярославская. Кроме Анастасии Крайновой — она посчитала, что у нее и так успешная сольная карьера и возродить «Тутси» будет шагом назад.

— Репертуар «Тутси» — достаточно простые песни про любовь. Вы взрослели вместе со своим слушателями–ровесниками, изменились ли вкусы и чего от вас ждут сегодня?

— Есть аудитория, которая нас любит, вместе с нами выросла, и, наверное, наша ниша, в большей степени, это ретро. Мы не планировали захватить новую аудиторию. Последний трек, который с группой записали, незначительно отличается от того, что мы пели в середине 2000-х. Та же эстрадная, попсовая песня, как и в период расцвета группы. Не ставили целью удивлять, сразить наповал!

Наша концертная программа состоит из традиционных, известных слушателю, песен. Решили, если будут предложения по концертам, то почему бы не выйти к своей аудитории. Пока концертов немного, потому что мы объединились как раз в период пандемии и даже запланированное пришлось отменить.

— Как сложилась личная жизнь девчонок из «Тутси» и все ли так хорошо выглядят, как вы?

— У нас все хорошо, все девочки замужем, с детьми, выглядят все великолепно, практически никто не изменился, но мы стали немного взрослее, мудрее.

— А почему вы не попали в руки продюсеров?

— У меня был Шульгин, у меня был Дробыш. Прекрасно расходились. Когда заканчивались контракты, мы были отпущены на вольные хлеба. Думаю, прошли времена продюсеров, сейчас время артистов. Сегодня я самостоятельна во всем.

— Что вы думаете о феминизме, Ирина?

— Я человек традиционных взглядов, честно признаюсь. Я за равенство полов, я не за гендерные различия, но мне кажется, женщина все-таки рождена быть за мужчиной, быть женой и мамой. Но свои взгляды я никому не навязываю.

— Зачем нужна красивой женщине сцена?

из личного архива Ирины Ортман /

— Реализовываться, проявлять свои способности и таланты. Мне нравится просто быть любимой людьми. Зачем сцена!? Ну наверное тут есть какой-то момент тщеславия, хотя, конечно, и грех большой, но артистам это свойство присуще

— А сексуальность можно реализовать через сцену?

— Почему нет? Сексуальность — это мощная энергия, без которой, в принципе, нет артиста.

— Был ли для вас когда-нибудь идеалом, например, образ вокалисток из «ВИА Гры?»

— У них шикарный музыкальный материал. Константин Меладзе очень талантливый музыкант. Если бы у меня была возможность попасть не на «Фабрику», а в поп-группу «ВИА Гра», я бы ее не упустила.

— Думали ли вы когда-то, что в 43 выйдите на сцену? Какой виделась вам карьера в самом начале?

— Всегда думала, что я буду петь, только не расценивала, в каком масштабе. Пела я с детства и умру с песней, мне кажется. Самая большая моя тревога и печаль — страх потерять родителей, своих родных. А в 25, придя на «Фабрику», я чувствовала себя глубоко старой и даже приуменьшила возраст на 3 года сказав, что мне 22.

— Существует ли возрастной порог, после которого на эстраде делать нечего?

— Я никогда не скрываю свой возраст. Внутри себя ощущаю гораздо моложе, чем даже 20 лет назад, и выгляжу, стараюсь выглядеть неплохо. Абсолютно не согласна, что жизнь певицы на сцене диктует возраст, все зависит от репертуара. Я ждала, когда мне будет за 40, а возможно и 50, чтобы я могла наконец-то петь очень серьезную, зрелую музыку. У меня два образования и первое — дирижерско-хоровое.

Когда я выступала с романсами в училище, мне говорили: «Девушка, вы слишком молоды, чтобы петь романсы, вы не пережили еще тех чувств и эмоций, которые транслируются в этой музыке». Мой папа, композитор Виктор Ортман, пишет потрясающие авторские романсы, и я намереваюсь в ближайшее время сделать большой концерт.

из личного архива Ирины Ортман /

— Какая вы сейчас певица?

— Я пою популярную музыку, романсы, у меня достаточно обширный репертуар, в этом году вышло два новых альбома. Я, может быть, не звучу массово и не присутствую на федеральных каналах, но у меня есть своя аудитория, концерты. Жизнь очень интересная, жить классно!

— В любви вы счастливы?

— Несчастливой любви в моей жизни не было, каждая история в моей жизни оставляла приятные воспоминания и эмоции. Главная любовь в моей жизни — мой муж, с которым вместе 7 лет. В этом году отметили деревянную свадьбу. К сожалению, биологических детей у нас с Романом пока нет. Но дочь моего мужа от предыдущего брака, ей сейчас 17, живет с нами. Девочка сама приняла такое решение и при этом достаточно много времени проводит с мамой.

У меня полноценная семья и я очень счастлива. Конечно же, мы не теряем надежду завести малыша.

— Вы под надежным крылом?

— Да, да, абсолютно!