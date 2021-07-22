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В «Фонде друзей балтийской нерпы» назвали варварским праздник с забивом дельфинов
Общество
В «Фонде друзей балтийской нерпы» назвали варварским праздник с забивом дельфинов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 июля. Массовый забив дельфинов на празднике в Дании и Исландии является ничем неоправданным убийством. Об этом заявил создатель «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

Ежегодно в ноябре некоторые страны проводят фестиваль охоты на дельфинов Grindadrap. Сотни мужчин гарпунами забивают животных, оправдывая это национальной традицией, когда молодые люди демонстрируют свою зрелость.

«Им другие лучше традиции поддерживать, например, нормального семейного уклада жизни, а не эти варварские традиции, которые шокируют», — высказал точку зрения Алексеев в эфире медиацентра «Патриот».

По его словам, это массовое убийство, высоко организованное в отношении таких эмоциональных животных. Более того, можно предположить, что датчане уничтожают разумных существ: множество ученых еще со времен СССР исследовали вопрос разумности дельфинов. Эти создания очень умны для своей среды, заключил эксперт.

Ровно 35 лет назад был учрежден Всемирный день китов и дельфинов, который будет отмечаться 23 июля. Он приурочен к дате запрета отлова китов в коммерческих целях международной китобойной комиссией.

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