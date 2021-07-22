Британцы пришли в ужас от новейшего российского «шахматного» истребителя

Лондон, 22 июля. Новый российский истребитель пятого поколения Checkmate является грозным оружием, от которого лучше спасаться бегством. Такое мнение выразили жители Великобритании.

Презентация новейшего легкого тактического истребителя Су-75 или Checkmate в рамках авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском произвела огромное впечатление как на экспертное сообщество, так и на рядовых граждан по всему миру. Британское издание Daily Mail назвало российский самолет главным конкурентом американского F-35 Lightning II за счет выдающихся технических характеристик и боевых возможностей, передает «ПолитРоссия».

При этом новости о «шахматном» самолете до смерти перепугали британцев. Как отмечают читатели издания, они пришли в ужас от одной лишь мысли, что такие истребители могут быть применены против них в случае войны.

«Множество непристойных комментариев от британцев. Хотелось бы увидеть их лица, если бы нам когда-нибудь пришлось воевать с Россией. Я бы, конечно, сбежал, чтобы остаться в живых!» — признался один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали плавающий российский танк «Спрут» серьезной проблемой для Украины. Военные эксперты полагают, что новый российский танк-амфибия станет головной болью Киева из-за мощного военного потенциала.

Ранее около 100 членов экипажа на борту авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth заразились коронавирусом, сообщает 360tv.ru.