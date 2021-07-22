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Британцы пришли в ужас от новейшего российского «шахматного» истребителя
Армия
Британцы пришли в ужас от новейшего российского «шахматного» истребителя
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Лондон, 22 июля. Новый российский истребитель пятого поколения Checkmate является грозным оружием, от которого лучше спасаться бегством. Такое мнение выразили жители Великобритании.

Презентация новейшего легкого тактического истребителя Су-75 или Checkmate в рамках авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском произвела огромное впечатление как на экспертное сообщество, так и на рядовых граждан по всему миру. Британское издание Daily Mail назвало российский самолет главным конкурентом американского F-35 Lightning II за счет выдающихся технических характеристик и боевых возможностей, передает «ПолитРоссия».

При этом новости о «шахматном» самолете до смерти перепугали британцев. Как отмечают читатели издания, они пришли в ужас от одной лишь мысли, что такие истребители могут быть применены против них в случае войны.

«Множество непристойных комментариев от британцев. Хотелось бы увидеть их лица, если бы нам когда-нибудь пришлось воевать с Россией. Я бы, конечно, сбежал, чтобы остаться в живых!» — признался один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали плавающий российский танк «Спрут» серьезной проблемой для Украины. Военные эксперты полагают, что новый российский танк-амфибия станет головной болью Киева из-за мощного военного потенциала.

Ранее около 100 членов экипажа на борту авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth заразились коронавирусом, сообщает 360tv.ru.

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россия истребитель британия checkmate
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