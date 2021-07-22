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Twitter оштрафовали на 5,5 млн рублей по решению суда

  /   Обновлено: 22 июля 2021 19:05
Происшествия
Twitter оштрафовали на 5,5 млн рублей по решению суда
pxhere.com

, 22 июля. Администрацию социальной сети Twitter оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент. Решение вынес Таганский суд Москвы.

Суд установил, что представители мессенджера виновны в совершении двух административных правонарушений. За это соцсеть вновь получила крупный штраф. Их общая сумма превышает 30 миллионов рублей.

В мае мировой судья Таганского района столицы оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Протоколы на Twitter и другие социальные сети, как отметили в Роскомнадзоре, касались постов, в которых звучали призывы выходить на несогласованные митинги в России.

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