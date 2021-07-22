«Газпром» пообещал Европе поставлять дешевый газ по «Северному потоку — 2»

Москва, 22 июля. Через «Северный поток — 2» в Европу будет поставляться более дешевый газ. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Предприниматель отметил, что углеродный след поставок газа по «Северному потоку — 2» будет в 5,6 раза ниже, чем у маршрута через Украину.

Также он отметил, что вопрос о продолжении транзита голубого топлива в Европу через украинскую территорию должен решаться на рыночных условиях и по соответствующим ценам. Он подчеркнул, что увеличить объемы поставок газа возможно в случае новых закупок.

Ранее на этот вопрос ответил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он сообщил, что Россия продолжит транспортировку отечественного газа через Украину, если будет спрос.