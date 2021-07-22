Кулеба не нашел в сделке по «Северному потоку — 2» решений проблем Украины

Киев, 22 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2».

Дипломат не нашел в соглашении сторон решения проблем Киева. По мнению Кулебы, Украина якобы страдает от запуска трубопровода. Поэтому страна выдвигает претензию к сделке Германии и США, сообщил глава МИД.

Ранее представитель Госдепа США прокомментировал подготовительную работу к заявлению Вашингтона и Берлина. По словам чиновника, Соединенные Штаты при выработке соглашения консультировались с Украиной и Польшей.