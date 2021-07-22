Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:30
19:29
Происшествия
Видео допроса задержанных в Кисловодске экстремистов появилось в Сети
19:28
Политика
Кузичев сразил наповал зрителей «Время покажет» анекдотом о Путине, Меркель и Польше
19:27
Шоу-бизнес
Певица Zivert не приехала на корпоратив в Турции после получения гонорара
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
Все новости

Кулеба не нашел в сделке по «Северному потоку — 2» решений проблем Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:48
Политика
Кулеба не нашел в сделке по «Северному потоку — 2» решений проблем Украины
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 22 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2».

Дипломат не нашел в соглашении сторон решения проблем Киева. По мнению Кулебы, Украина якобы страдает от запуска трубопровода. Поэтому страна выдвигает претензию к сделке Германии и США, сообщил глава МИД.

Ранее представитель Госдепа США прокомментировал подготовительную работу к заявлению Вашингтона и Берлина. По словам чиновника, Соединенные Штаты при выработке соглашения консультировались с Украиной и Польшей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кулеба не нашел в сделке по «Северному потоку — 2» решений проблем Украины
сша германия кулеба Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru