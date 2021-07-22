США при подготовке сделки с Германией по «СП-2» консультировались с Украиной и Польшей

Вашингтон, 22 июля. Американские власти при выработке сделки с ФРГ по строительству газопровода «Северный поток — 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей, учитывая их мнение.

Соответствующее заявление сделала представитель Госдепа США высокого ранга на специальном брифинге, посвященном договоренности двух государств. По ее словам, Вашингтон пришел к выводу, что ограничительные меры не остановят строительство газопровода, а также они могут подорвать жизненно важный диалог с Берлином и Евросоюзом.

«Данный пакет предназначен для устранения коренных причин этих рисков — использования Россией энергетики как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые зависят от российского газа и оплаты транзита», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что американские политики осудили президента США Джо Байдена за сделку с Германией по «СП-2». Решение главы государства возмутило республиканцев и демократов.