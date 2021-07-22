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В России предложили создать реестр многодетных семей
Общество
В России предложили создать реестр многодетных семей
pixabay.com  /  Manfred Antranias Zimmer

Москва, 22 июля. Депутат Государственной думы от Краснодарского края, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб заявила, что в России необходимо создать реестр многодетных семей.

По словам Бессараб, при такой системе многодетные семьи будут обеспечены равными гарантиями вне зависимости от места жительства. Она считает, что многодетных родителей необходимо обеспечить правом на бесплатную парковку, передает газета «Солидарность». Депутат напомнила, что в отдельных регионах эта льгота предоставляется, однако в большинстве субъектов такой меры нет.

Однако в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что на данный момент право на предоставление многодетным родителям бесплатной парковки остается за регионами и муниципалитетами.

Там подчеркнули, что в России нет единого федерального закона по многодетным семьям. А региональные законы могут трактовать это определение по-разному.

Как стало известно ранее, в России могут принять закон об уравнивании прав многодетных семей по всей стране. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

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многодетные семьи реестр светлана бессараб
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