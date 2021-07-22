Великобритания ввела санкции против иракского чиновника, обвиняемого в коррупции

Лондон, 22 июля. Великобритания ввела санкции против бывшего губернатора иракской провинции Найнава Навфеля Акуба, обвинив его в растрате 3,4 млн долларов. По заявлению министра иностранных дел королевства Доминика Рааба, ограничения коснулись пяти лиц, причастных к коррупции в Экваториальной Гвинее, Зимбабве, Венесуэле и Ираке.

22 июля глава МИД Великобритании сообщил, что Акуб потратил «миллионы незаконно присвоенных средств на особняки и частные самолеты».

В 2019 году иракский антикоррупционный комитет обвинил чиновника в хищении 10 млн долларов, предназначавшихся для оказания гуманитарной помощи беженцам в провинции Найнава. Губернатор бежал и был объявлен местными властями в розыск. Предположительно он находился на территории Иракского Курдистана.

UK Foreign Secretary @DominicRaab said new sanctions were being imposed against five individuals involved in serious corruption in several countries, including #Iraq https://t.co/nVNVnfHfDm — Arab News (@arabnews) July 22, 2021

По словам одного из представителей комитета, его следователи обнаружили счета от застройщиков в Иракском Курдистане, однако списанные из бюджета суммы, предназначавшиеся для восстановления двух больниц в Мосуле, столице провинции Найнава, не сопровождались какими-либо чеками.

Чрезвычайно высокий уровень взяточничества в Ираке стал причиной массовых протестов и беспорядков в октябре 2019 года, в ходе которых погибли несколько сотен человек и более семи тысяч получили ранения. В ответ премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми объявил о создании антикоррупционного комитета, который подчинялся непосредственно ему и вскоре начал проведение масштабной кампании по поиску и аресту должностных лиц. При этом Навфель Акуб был одним из первых подозреваемых в растрате государственных средств. В ходе данных мероприятий было арестовано около 30 высокопоставленных чиновников.

Iraq unveils massive anti-corruption project https://t.co/Ek3TXjq3Ua — Mike Kenealy (@MikeKenealy) May 27, 2021

Однако из-за малой эффективности программы и возобновления антикоррупционных протестов после пожаров в иракских больницах в начале июня 2021 года руководство страны при поддержке ООН и ЕС разработало и приняло новый законопроект, направленный на пресечение хищений государственных средств и повышение прозрачности финансовой деятельности властей. Предполагается, что срок реализации инициативы займет до четырех лет и предоставит парламенту и правовым структурам страны новые юридические инструменты для борьбы с взяточничеством.