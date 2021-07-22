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В МИД РФ объяснили, зачем ВС России проводят совместные учения с Таджикистаном

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:37
Армия
В МИД РФ объяснили, зачем ВС России проводят совместные учения с Таджикистаном
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 22 июля. Военные учения ВС России в Таджикистане сигнализируют центральноазиатским партнерам о том, что существуют совместные силы для поддержания безопасности в регионе.

Таким образом новость о проводимых в Таджикистане учениях с участием российских войск прокомментировал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, совместные маневры полезны для армии, которая совершенствует свои боевые навыки.

«А с другой стороны, посылает сигналы, в первую очередь, населению Центральной Азии, что все в порядке, ребята, силы у нас есть», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон будут проходить совместные маневры военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана.

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Все новости / Армия / В МИД РФ объяснили, зачем ВС России проводят совместные учения с Таджикистаном
учения вс россии тажикистан
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