В МИД РФ объяснили, зачем ВС России проводят совместные учения с Таджикистаном

Москва, 22 июля. Военные учения ВС России в Таджикистане сигнализируют центральноазиатским партнерам о том, что существуют совместные силы для поддержания безопасности в регионе.

Таким образом новость о проводимых в Таджикистане учениях с участием российских войск прокомментировал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, совместные маневры полезны для армии, которая совершенствует свои боевые навыки.

«А с другой стороны, посылает сигналы, в первую очередь, населению Центральной Азии, что все в порядке, ребята, силы у нас есть», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон будут проходить совместные маневры военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана.