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Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий Правительству Белоруссии

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:41
Политика
Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий Правительству Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 22 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части своих полномочий правительству страны и местным органам власти.

Соответствующую информацию распространило агентство БелТА. Помимо этого, белорусский лидер подписал декрет о передаче Правительству Белоруссии полномочий по приватизации госсобственности.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что Минску пришлось усилить охрану границы с Украиной на фоне оружия, которое радикалы ввозят на территорию республики. По его словам, Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» террористические ячейки, деятельность которых координируется из Литвы, Польши и Украины.

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белоруссия лукашенко правительство
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