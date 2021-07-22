Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий Правительству Белоруссии

Минск, 22 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части своих полномочий правительству страны и местным органам власти.

Соответствующую информацию распространило агентство БелТА. Помимо этого, белорусский лидер подписал декрет о передаче Правительству Белоруссии полномочий по приватизации госсобственности.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что Минску пришлось усилить охрану границы с Украиной на фоне оружия, которое радикалы ввозят на территорию республики. По его словам, Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» террористические ячейки, деятельность которых координируется из Литвы, Польши и Украины.