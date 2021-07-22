Глава СОМБ призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей боевиками в ЦАР

Банги, 22 июля. Президент Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал мировое сообщество обратить внимание на преступления боевиков в Центральноафриканской Республике.

Глава СОМБ отреагировал на нападение бандитов из остатков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в районе города Босангоа. Жертвами внезапной атаки стали восемь граждан.

«Наши ребята вместе с жандармами проводили рейд этой местности ранее, а потом со следственной группой прибыли на место сразу после появления информации о случившемся. Они стали свидетелями результатов чудовищного преступления: тела погибших и раненых, испуганные и плачущие жители деревни. Даже самых прожженных парней, которые прошли через многое, этот инцидент не оставил равнодушными», — написал Иванов на странице «Содружества» в социальной сети «ВКонтакте».

Pr Scr vk.com / Содружество офицеров - СОМБ

Он отметил, что власти республики уже осудили расправу над мирными жителями и заявили о намерении разыскать и наказать боевиков.

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности», — заявил в официальном коммюнике пресс-секретарь правительства Серж-Гислен Джори.

Руководитель СОМБ также утверждает, что инцидент в районе Босангоа должен привлечь внимание международных партнеров ЦАР. Но Иванов рассчитывает, что зверства радикалов станут убедительным аргументом в пользу отказа от внешней поддержки бандитов.

«Международное сообщество должно обратить внимание на это преступление и осудить действия боевиков, целью которых является запугивание местного население. Не может быть никакой поддержки действиям боевиков. Не должно быть никакой силы, которая оказывает им политическую, материальную или информационную помощь», — резюмировал Иванов.

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Ранее стало известно, что провокаторы попытались использовать убийство мирных жителей, чтобы провести митинг против присутствия российских инструкторов в ЦАР.

Утром 22 июля они призывали жителей Босембеле выходить на протестную акцию к ратуше и, по сведениям местных СМИ, предлагали за это деньги. Однако горожане отказались от участия в антироссийской акции.

Местное население прекрасно осведомлено о том, что ответственность за убийство лежит на радикалах CPC, на поимку которых отправлен специальный отряд жандармерии. При этом люди видят реальные результаты помощи России и встали на защиту инструкторов, которые работают над укреплением безопасности в ЦАР.