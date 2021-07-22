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Миллер заявил о готовности «Газпрома» к транзиту газа через Украину после 2024 года

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:36
Экономика
Миллер заявил о готовности «Газпрома» к транзиту газа через Украину после 2024 года
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 22 июля. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал возможность продления транспортировки голубого топлива через Украину.

Экономическая целесообразность и уровень состояния и подготовленности газотранспортной системы Украины будут определяющими факторами при поставках газа через территорию этой страны. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров концерна «Газпром» Алексей Миллер.

Он добавил, что с учетом критериев финансовой актуальности и готовности ГТС Украины, «Газпром» готов не только продолжать поставки, но и увеличивать их объем после 2024 года.

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