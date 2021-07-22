Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:29
19:28
Политика
Кузичев сразил наповал зрителей «Время покажет» анекдотом о Путине, Меркель и Польше
19:27
Шоу-бизнес
Певица Zivert не приехала на корпоратив в Турции после получения гонорара
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
19:10
Спорт
Тренер Юрий Роденков призвал перестать тратить бюджетные средства на футбол
Все новости

Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:38
Общество
Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press/ Nikolay Gyngazov/ pixabay.com / cytis

Москва, 22 июля. Оформление нового паспорта в России теперь будет занимать не более пяти дней независимо от места жительства гражданина.

Сейчас на оформление российского паспорта требуется от 10 до 30 суток с момента подачи заявления. Сделать паспорт в ускоренном темпе можно будет с 1 июля 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Правительство России ранее изменило правила внесения штампов в паспорт. Теперь отметку о рождении детей, регистрации брака и штамп о разводе будут ставить в документ по желанию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней
паспорт сроки оформление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru