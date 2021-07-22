Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней

Москва, 22 июля. Оформление нового паспорта в России теперь будет занимать не более пяти дней независимо от места жительства гражданина.

Сейчас на оформление российского паспорта требуется от 10 до 30 суток с момента подачи заявления. Сделать паспорт в ускоренном темпе можно будет с 1 июля 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Правительство России ранее изменило правила внесения штампов в паспорт. Теперь отметку о рождении детей, регистрации брака и штамп о разводе будут ставить в документ по желанию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.