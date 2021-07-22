В Воронеже создали ракетно-космический комплекс для уничтожения вражеских дронов

Разработчики сверхлегкого ракетно-космического комплекса двойного назначения стали победителями VI Национального конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли Sky.Tech. Финал и награждение победителей состоялись на площадке МАКС-2021, передает корреспондент ФАН.

Разработанное воронежским научно-производственным предприятием решение имеет широкий спектр применения, рассказал технический директор компании Дмитрий Шматов.

«Основное назначение нашего сверхлегкого ракетно-космического комплекса — это, конечно, гражданское применение. Мы его планировали использовать для выведения полезной нагрузки на целевую орбиту 500 км, 700 км, 1500 км и даже на геостационарную. Он может выводить спутники дистанционного зондирования Земли, метеоспутники или устройства для наблюдений в сельскохозяйственной сфере», — пояснил Шматов.

Он отметил, что в процессе работы над проектом комплекс получил двойное назначение, вооружившись дополнительными функциями.

«Так получилось, что к нам обратились военные структуры с вопросом о разработке боевой ракеты по уничтожению дронов и нежелательных летательных аппаратов», — добавил собеседник ФАН.

По словам руководителя проекта, практика запуска разведывательных дронов над военными базами сейчас распространена, однако бороться с непрошенными гостями в небе зачастую непросто.

«Огромную ракету в него не пустишь. Кроме того, они могут быть тихоходными, не выделять тепла — поразить такую цель достаточно сложно. Мы предложили нашу разработку — жидкостный ракетный двигатель, который можно использовать в составе такой боевой ракеты», — пояснил технический директор воронежской компании.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

В военных целях такой комплекс используется на значительно меньших высотах, чем при запуске спутников: в пределах 10 километров над землей. Использование предназначенного для ракетно-космического комплекса двигателя позволяет сделать ракету максимально маневренной, давая возможность менять скорость и совершать резкие развороты для перехвата нежелательных квадрокоптеров в воздухе, обратил внимание эксперт. Зарубежным потребителям разработчики готовы предложить комплекс для использования в гражданских целях.

«Страны, развивающиеся по геополитическим причинам, не могут иметь доступа к рынку пусковых услуг мировых держав, — отметил собеседник ФАН. — В нашем случае сверхлегкий ракетно-космический комплекс может такую возможность предоставлять. Это будет коммерческий запуск, он будет дешевле и доступнее для многих стран».

Кроме воронежского проекта в финале конкурса Sky.Tech также были представлены легкий нанокомпозит для радиационной защиты электроники космических летательных аппаратов; технология лазерной ударной обработки для повышения прочности авиадеталей; одноместный электросамолет.

«Сегодня уже при обсуждении и определении победителей члены экспертной комиссии высказывали намерение связаться с конкурсантами, познакомиться с их проектами», — сообщил ректор Центрального аэрогидродинамический института имени Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

Организаторами конкурса выступают ЦАГИ и АО «Вертолеты России». Он проводится ежегодно среди проектов авторских коллективов вузов, научных организаций и предприятий аэрокосмической отрасли. Состязание включено в список мероприятий Года науки и технологий в России.