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Ушел из жизни Игумен Мефодий

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:39
Общество
Ушел из жизни Игумен Мефодий
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Санкт-Петербург, 22 июля. Священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Игумен Мефодий скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

В начале июля отца Мефодия доставили в петербургскую больницу на вертолете. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, сообщили в монастыре.

Последние дни архимандрит находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Его легкие были поражены на 85%.

Дата и место прощания со священнослужителем будут объявлены позднее.

Несколько месяцев назад скончался архимандрит Адриан, служивший в православной церкви Ульяновской области. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

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