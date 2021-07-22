Ушел из жизни Игумен Мефодий

Санкт-Петербург, 22 июля. Священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Игумен Мефодий скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

В начале июля отца Мефодия доставили в петербургскую больницу на вертолете. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, сообщили в монастыре.

Последние дни архимандрит находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Его легкие были поражены на 85%.

Дата и место прощания со священнослужителем будут объявлены позднее.

Несколько месяцев назад скончался архимандрит Адриан, служивший в православной церкви Ульяновской области. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирусную инфекцию.