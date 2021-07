Семья из Массачусетса подала в суд на полицию после гибели их 63-летнего отца

Барнстейбл, 22 июля. Семья 63-летнего Роберта Миллера из округа Барнстейбл, штат Массачусетс, подала в суд на местное отделение полиции. Родственники пожилого американца утверждают, что полицейскими к нему была применена «чрезмерная сила», в результате чего он скончался.

Lawsuit: Barnstable police negligence led to death of man suffering mental health crisis – Cape Cod Times ChronLaw Negligence News https://t.co/5ybbZTba6D #Negligence #news #law #attorney #lawyer

16 апреля 2019 года семья Миллера вызвала полицию — отец семейства страдал психическим расстройством и в этот день у него произошло обострение. Прибывшие правоохранители попробовали поговорить с пожилым мужчиной, но он не шел на контакт и хотел уйти. Тогда полицейские схватили его и между ними завязалась драка, в ходе которой Миллера несколько раз ударили, надели наручники и прижали животом к земле. Несмотря на то, что он кричал от боли и повторял «я задыхаюсь», полицейские не отпустили пожилого человека. Через некоторое время он потерял сознание, прибывшие на место врачи констатировали смерть из-за нарушения сердечного ритма.

В мае 2021 года семья погибшего американца подала в суд на местное полицейское управление, утверждая, что чрезмерное применение силы полицейскими привело к гибели Боба Миллера.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Robert Miller.https://t.co/8MkyA6HBNR