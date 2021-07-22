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Семья из Массачусетса подала в суд на полицию после гибели их 63-летнего отца
Весь мир
Семья из Массачусетса подала в суд на полицию после гибели их 63-летнего отца
prt scr fondfbr.ru  / 

Барнстейбл, 22 июля. Семья 63-летнего Роберта Миллера из округа Барнстейбл, штат Массачусетс, подала в суд на местное отделение полиции. Родственники пожилого американца утверждают, что полицейскими к нему была применена «чрезмерная сила», в результате чего он скончался.

16 апреля 2019 года семья Миллера вызвала полицию — отец семейства страдал психическим расстройством и в этот день у него произошло обострение. Прибывшие правоохранители попробовали поговорить с пожилым мужчиной, но он не шел на контакт и хотел уйти. Тогда полицейские схватили его и между ними завязалась драка, в ходе которой Миллера несколько раз ударили, надели наручники и прижали животом к земле. Несмотря на то, что он кричал от боли и повторял «я задыхаюсь», полицейские не отпустили пожилого человека. Через некоторое время он потерял сознание, прибывшие на место врачи констатировали смерть из-за нарушения сердечного ритма.

«Он им не угрожал и не имел оружия. Разумнее было бы просто отступить привести туда других людей и безопасно справиться с ним. Человек пытался дышать, полицейские посчитали, что это борьба. Трудно драться, когда руки под тобой, и ты лежишь на животе с двумя полицейскими на спине», — возмущается адвокат семьи Говард Фридман.

В мае 2021 года семья погибшего американца подала в суд на местное полицейское управление, утверждая, что чрезмерное применение силы полицейскими привело к гибели Боба Миллера.

«Если бы Миллеру оказали медицинскую и психиатрическую помощь, а не задержали как преступника, он бы остался жив», — говорится в иске.

Этот случай полицейского произвола изучает российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при содействии предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом представители Фонда сообщили в своем официальном Telegram-канале.

Сотрудники ФБР обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Они считают случай с Миллером очевидным примером полицейского насилия в США и готовы при необходимости оказать правовую и информационную помощь семье мужчины.

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сша полиция фонд борьбы с репрессиями
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