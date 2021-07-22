Ученые из Финляндии установили реальный срок действия антител к коронавирусу

Хельсинки, 22 июля. Период сохранения защитных частиц к коронавирусу у людей, которые перенесли инфекцию, назвали исследователи из Финляндии.

Антитела у большинства пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, остаются активными свыше 12 месяцев. Такой вывод сделали специалисты Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

Однако антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации от заболевания вырабатываются не у всех. Причину этого явления ранее объяснил вирусолог Сергей Нетесов.