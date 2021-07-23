Межевич назвал правовым компромиссом возможное получение Протасевичем условного срока

Белорусские власти постепенно подстраиваются под методы борьбы, которую ведет с ними оппозиция. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Именно Telegram-каналы стали организаторами и координаторами протестов в Республике Беларусь, убежден сооснователь одного из таких «медиа» — Nexta — Роман Протасевич. По его словам, по мере приближения президентских выборов в РБ стало очевидно, что единой оппозиции в стране нет. Как раз ее формированием и занялись каналы в Telegram. На их же совести, если верить словам Протасевича, лежит и организация протестов в Белоруссии, целью которых было свержение президента Александра Лукашенко.

«Сам по себе Telegram-канал — это обоюдоострое оружие, — считает Межевич. — В этой связи я вспоминаю советский фильм «Белое солнце пустыни», где Абдулла говорит Саиду, что «кинжал хорош для того, у кого он есть, и плох для того, у кого он не окажется в нужную минуту». В августе 2020 года Telegram-каналы оказались кинжалом, который оказался в руках у оппозиции. А в руках у властей его не оказалось! Так что с оценкой Протасевича я согласен: в специфических белорусских условиях именно этот метод коммуникации сыграл координирующую и мобилизующую роль противников Александра Лукашенко».

Однако, продолжил политолог, с тех пор прошел год, и аудитория у оппозиционных Telegram-каналов упала, в то время как у провластных — серьезно выросла.

«Власти, хоть и не сразу, но научились работать на этом поле! — заявил эксперт. — Не все, конечно, у них получается идеально, однако сказать, что «телеграмный кинжал» есть только у противников Лукашенко, было бы теперь опрометчиво».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН отказался верить, что на Протасевича оказывается «колоссальное давление» со стороны белорусских спецслужб.

«Скажем прямо: не выглядит он как человек, которому засунули паяльник в то место, куда его частенько помещали в 90-е годы некоторым бизнесменам, — заметил Межевич. — Выражение лица у Протасевича весьма и весьма довольное. Я вспоминаю известную формулу из тех же 90-х годов: «наши вашим за копейку спляшут» — думаю, здесь точно та же ситуация».

Политолог призвал серьезно отнестись к словам сооснователя Nexta, поскольку тот «опытный боец телеграмного фронта». Он также объяснил, почему Протасевича из СИЗО КГБ перевели под домашний арест.