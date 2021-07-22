Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:28
19:27
Шоу-бизнес
Певица Zivert не приехала на корпоратив в Турции после получения гонорара
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
19:10
Спорт
Тренер Юрий Роденков призвал перестать тратить бюджетные средства на футбол
19:09
Весь мир
Италия продолжит сотрудничество с Ливией по вопросам мигрантов
Все новости

Раскрыты подробности анонсированных санкций Белого дома против Кубы

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:55
Политика
Раскрыты подробности анонсированных санкций Белого дома против Кубы
Global Look Press  /  Alberto Ortega / Keystone Press Agency

Вашингтон, 22 июля. Санкции США против легитимного правительства Кубы будут направлены в первую очередь на руководство МВД и армии, пишет издание Washington Post.

Американское издание сообщило, что анонсированные Белым домом санкции станут ответом на якобы жесткое подавление антиправительственных протестов, захлестнувших Гавану ранее. Подробности санкций против Кубы раскрыло еще одно издание из США — Politico. Ограничения, подчеркивает СМИ, будут носить персональный, а не секторальный характер.

Ранее официальная Гавана открыто обвинила Вашингтон в разжигании беспорядков в стране. Солидарную с Островом свободы позицию выразил и МИД России, заявивший, что Белый дом готовит «цветную революцию» в карибской республике.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Раскрыты подробности анонсированных санкций Белого дома против Кубы
санкции сша протесты куба цветная революция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru