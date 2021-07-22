Раскрыты подробности анонсированных санкций Белого дома против Кубы

Вашингтон, 22 июля. Санкции США против легитимного правительства Кубы будут направлены в первую очередь на руководство МВД и армии, пишет издание Washington Post.

Американское издание сообщило, что анонсированные Белым домом санкции станут ответом на якобы жесткое подавление антиправительственных протестов, захлестнувших Гавану ранее. Подробности санкций против Кубы раскрыло еще одно издание из США — Politico. Ограничения, подчеркивает СМИ, будут носить персональный, а не секторальный характер.

Ранее официальная Гавана открыто обвинила Вашингтон в разжигании беспорядков в стране. Солидарную с Островом свободы позицию выразил и МИД России, заявивший, что Белый дом готовит «цветную революцию» в карибской республике.