Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:28
19:27
Шоу-бизнес
Певица Zivert не приехала на корпоратив в Турции после получения гонорара
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
19:10
Спорт
Тренер Юрий Роденков призвал перестать тратить бюджетные средства на футбол
19:09
Весь мир
Италия продолжит сотрудничество с Ливией по вопросам мигрантов
Все новости

Россиянам объяснили, как распознать утечку персональных данных
Общество
Россиянам объяснили, как распознать утечку персональных данных
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 22 июля. Основатель и генеральный директор IT-компании Vivaldi Technologies Йон фон Течнер назвал два основных признака, по которым можно определить утечку персональных данных.

В первую очередь специалист рекомендовал обратить внимание на рекламу, появляющуюся в Сети. Если она становится более адаптированной к образу жизни человека, то значит его цифровой след используется рекламодателями.

«Например, вы только проверили, какая сегодня погода в другом городе, и сразу видите объявления о дешевых турах в этот город», — рассказал специалист в беседе с изданием «Газета.Ru».

Кроме того, распознать проблему можно по рекламным звонкам. Такие вызовы, поступающие на смартфон, указывают на добавление личной информации в сторонние базы данных, например, когда пользователь оставляет контакт для курьера.

Эксперты «Ростелеком-Солар» ранее заметили критические уязвимости в банковских приложениях, которые позволяют злоумышленникам похищать конфиденциальные сведения. Оказалось, что этому могут быть подвержены более половины таких программ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, как распознать утечку персональных данных
реклама утечка данные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru