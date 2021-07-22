Россиянам объяснили, как распознать утечку персональных данных

Москва, 22 июля. Основатель и генеральный директор IT-компании Vivaldi Technologies Йон фон Течнер назвал два основных признака, по которым можно определить утечку персональных данных.

В первую очередь специалист рекомендовал обратить внимание на рекламу, появляющуюся в Сети. Если она становится более адаптированной к образу жизни человека, то значит его цифровой след используется рекламодателями.

«Например, вы только проверили, какая сегодня погода в другом городе, и сразу видите объявления о дешевых турах в этот город», — рассказал специалист в беседе с изданием «Газета.Ru».

Кроме того, распознать проблему можно по рекламным звонкам. Такие вызовы, поступающие на смартфон, указывают на добавление личной информации в сторонние базы данных, например, когда пользователь оставляет контакт для курьера.

Эксперты «Ростелеком-Солар» ранее заметили критические уязвимости в банковских приложениях, которые позволяют злоумышленникам похищать конфиденциальные сведения. Оказалось, что этому могут быть подвержены более половины таких программ.