Жертвой удара молнии стала 38-летняя жительница Башкирии

Стерлитамак, 22 июля. Жительницу Стерлитамакского района Башкирии убило молнией на берегу реки.

Инцидент произошел накануне недалеко от села Кунакбаево Стерлитамакского района. Женщину ударило разрядом молнии на берегу реки Стерля. Погибшей было 38 лет.

Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что из-за попадания молний загорелись несколько жилых домов, в частности, в селе Нагаево. В настоящий момент возгорания ликвидированы. Кроме того, спасатели выезжали на тушение двухэтажного бревенчатого дома в микрорайоне Шакша. В пожарах никто не пострадал.