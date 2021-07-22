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«Магомед Гаджиев» и «Терминаторы»: День ВМФ в Дагестане отметят морским боем
Армия
«Магомед Гаджиев» и «Терминаторы»: День ВМФ в Дагестане отметят морским боем
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Махачкала, 22 июля. День Военно-морского флота (ВМФ) России в Дагестане отметят зрелищным боем в акватории Каспийского моря с участием вертолетов «Терминатор» и выставкой современного вооружения в парке города Каспийска.

Празднование Дня ВМФ пройдет в воскресенье, 25 июля, в пункте базирования Каспийской флотилии. В его рамках состоится парад кораблей, военно-спортивный праздник, а также салют и выставка военной техники. В мероприятиях будут задействованы десятки кораблей, артиллерия, новейшие системы залпового огня «Град», а также сверхзвуковые истребители Су-34 и многоцелевые вертолеты Ми-8, прозванные «Терминаторами».

«В праздновании будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии, порядка 25 единиц боевой техники, артиллерийских орудий, минометов и боевых машин системы залпового огня «Град-М», а также более десяти единиц авиационной техники, в этом числе самолеты Су-27, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Там уточнили, что Каспийскую флотилию представят тральный корабль «Магомед Гаджиев», ракетные и артиллерийские корабли «Углич», «Махачкала». Авиация совершит полеты на высоте до 70 метров над водой. Кроме того, в приморском парке Каспийска будет организована выставка вооружения и военной техники. В эти дни личный состав флотилии отрабатывает все элементы предстоящих мероприятий.

Ранее ФАН сообщал, что командир малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Михаил Булгаков позитивно оценил решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. По его словам, порт в Махачкале не замерзает зимой, что позволяет личному составу решать учебные и боевые задачи в любое время года.

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Все новости / Армия / «Магомед Гаджиев» и «Терминаторы»: День ВМФ в Дагестане отметят морским боем
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