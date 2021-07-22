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Момент ДТП со сбитыми пешеходами в Анапе попал на видео

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:31
Происшествия
Момент ДТП со сбитыми пешеходами в Анапе попал на видео
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Анапа, 22 июля. Водитель внедорожника Toyota RAV4 наехал на толпу людей, стоявших на тротуаре в селе Сукко. Происходящее сняли на видео.

Авария случилась днем на Центральной улице. Водитель, по предварительной версии полиции, уснул за рулем, позже вылетел на тротуар, где сбил шестерых пешеходов, в том числе троих детей. На опубликованных кадрах видно, как мужчина размахивает руками, видя вдалеке машину, которая ехала прямо на него. От удара пешеходы подлетели и упали на землю.

После произошедшего пострадавших доставили в больницу. Пока неизвестно, какие именно травмы они получили. Инцидентом заинтересовалась полиция.

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