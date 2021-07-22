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18 человек погибли в результате бунтов в тюрьмах Эквадора
Весь мир
18 человек погибли в результате бунтов в тюрьмах Эквадора
stocksnap.io  / 


Кито, 22 июля. 18 человек погибли и по меньшей мере 35 получили ранения в результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора. Об этом сообщает Национальная служба комплексной помощи лицам, лишенным свободы (SNAI).

В докладе SNAI говорится, что восемь заключенных одной из тюрем в Гуаякиле, на юго-востоке Эквадора, умерли в ходе беспорядков. В исправительном учреждении города Латакунга, столице провинции Котопакси, также были зарегистрированы волнения, в результате которых 10 человек погибли и 35 пострадали.

Национальная полиция сообщила о том, что пять агентов, трое в Латакунге и двое в Гуаякиле, были ранены во время операции по установлению контроля над ситуацией. По информации SNAI, в Гуаякиле ранения получили трое полицейских, а в Латакунге пострадали шесть сотрудников.

«Агенты Службы тюремной безопасности и надзора вместе с элитной группой Национальной полиции восстановили контроль над пенитенциарными учреждениями», — написано в докладе SNAI.

Полковник полиции Фернандо Леон, который является координатором безопасности в тюрьмах Эквадора, заявил, что службе удалось спасти нескольких сотрудников правоохранительных органов, униформы которых украли заключенные.

«Мы продолжаем работу. Нужно быть очень осторожными, так как до сих пор слышны взрывы», — отметил Леон.

Он также добавил, что все раненые были перевезены в больницы и сейчас находятся под надзором полиции. По сообщению SNAI, события произошли после столкновений между заключенными в блоках 7 и 8 в тюрьме в Гуаякиле. По данным Amnesty International, с начала года в результате тюремных бунтов в Эквадоре погибло более 80 человек.

18 человек погибли в результате бунтов в тюрьмах Эквадора
Федеральное агентство новостей  / 

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