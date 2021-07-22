18 человек погибли в результате бунтов в тюрьмах Эквадора



Кито, 22 июля. 18 человек погибли и по меньшей мере 35 получили ранения в результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора. Об этом сообщает Национальная служба комплексной помощи лицам, лишенным свободы (SNAI).

В докладе SNAI говорится, что восемь заключенных одной из тюрем в Гуаякиле, на юго-востоке Эквадора, умерли в ходе беспорядков. В исправительном учреждении города Латакунга, столице провинции Котопакси, также были зарегистрированы волнения, в результате которых 10 человек погибли и 35 пострадали.

Comunicado | El @SNAI_Ec informa a la ciudadanía sobre los hechos suscitados este miércoles 21 de julio en los centros de privación de libertad Guayas N°1 y Cotopaxi N°1 pic.twitter.com/nhrML3Mk73 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 22, 2021

Национальная полиция сообщила о том, что пять агентов, трое в Латакунге и двое в Гуаякиле, были ранены во время операции по установлению контроля над ситуацией. По информации SNAI, в Гуаякиле ранения получили трое полицейских, а в Латакунге пострадали шесть сотрудников.

«Агенты Службы тюремной безопасности и надзора вместе с элитной группой Национальной полиции восстановили контроль над пенитенциарными учреждениями», — написано в докладе SNAI.

#22Jul #Ecuador

Al menos 18 presos murieron y varios policías heridos tras registrarse varios motines en dos cárceles de Ecuador, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, que se encarga del control penitenciario. - @diariopanorama pic.twitter.com/VHRXdm8Wob — Reporte Ya (@ReporteYa) July 22, 2021

Полковник полиции Фернандо Леон, который является координатором безопасности в тюрьмах Эквадора, заявил, что службе удалось спасти нескольких сотрудников правоохранительных органов, униформы которых украли заключенные.

Al menos ocho reos muertos y varios policías heridos dejaron sendos motines en dos cárceles de Ecuador, Cárcel 1 de la provincia costera de Guayas y de la andina de Cotopaxi. https://t.co/mdTnUg9fc8 pic.twitter.com/F9R4ZVt3Wh — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 22, 2021

«Мы продолжаем работу. Нужно быть очень осторожными, так как до сих пор слышны взрывы», — отметил Леон.

Он также добавил, что все раненые были перевезены в больницы и сейчас находятся под надзором полиции. По сообщению SNAI, события произошли после столкновений между заключенными в блоках 7 и 8 в тюрьме в Гуаякиле. По данным Amnesty International, с начала года в результате тюремных бунтов в Эквадоре погибло более 80 человек.