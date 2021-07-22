Покровителя экологических проблем Солнечногорска арестовали: ФАН узнал подробности

21 июля стало известно об аресте начальника отдела экологии администрации Солнечногорска Дениса Афиногентова. ФАН связался с активистом-экологом, которая рассказала нам некоторые подробности происходящего в родном районе.

Светлана Долгова занимается экологическими проблемами Московской области уже долгое время, правда, несколько лет назад случился перерыв, который длился больше года. О нем она рассказывает эмоционально и считает все произошедшее произволом, от которого ее все же уберегла судьба, хоть и не без последствий.

«Криминальный элемент»

«У нас сейчас нет никакой организации, я сама «криминальный» элемент, но до того, как меня отправили в СИЗО, я была заместителем руководителя рабочей группы экологической безопасности Москвы и Московской области при Общественной палате РФ, была экспертом по экологии и природопользованию ОНФ, членом общественного Совета комитета Государственной думы по природным ресурсам, земле и собственности — много статусов было. А потом случился конфликт из-за карьера вблизи деревни Обухово в Солнечногорском районе», — рассказала ФАН Светлана Долгова.

По словам Светланы, этот карьер разрабатывался на территории, где ее родители отработали более 50 лет на двоих.

«По сути, это была личная история, мы там объявили голодовку, добились того, чтобы там прекратили добычу песка. Потом меня взяли, арестовали, и я 14 месяцев провела в СИЗО. Инкриминировали мне покушение на мошенничество, очень интересная статья, которая недоказуема. Из разряда «хотела обмануть, а мозгов не хватило». Мне помог оттуда выбраться бывший прокурор Московской области Захаров, который сейчас заместитель Генерального прокурора России, он дал мне слово офицера, что разберется с этим делом, и начал разбираться, но потом его перевели…» — добавляет Светлана в беседе с ФАН.

Тем не менее дома она оказалась именно благодаря его помощи — так говорит наша собеседница. В итоге это был просто испытательный срок, по мнению Светланы, так надо было оправдать пребывание в СИЗО.

«Судья мне сам тогда говорил: «забудьте это как страшный сон и воспринимайте этот приговор как оправдательный», — заявила Светлана Долгова.

Афиногентов и беспредел

Но поводом для нашего разговора с ней оказались не судимости активиста-эколога, а уголовное дело в отношении чиновника Солнечногорской администрации Дениса Афиногентова. Он занимает высокий пост начальника отдела экологии.

«Эта история тянется с 2014 года, мы все тут солнечногорские. Он раньше работал в администрации города. Когда нам пришел работать главой Александр Якунин, он взял его в комитет экологии, а младшего брата — заместителем по вопросам ЖКХ. Отец у них был главой тогда еще Андреевского городского поселения в нашем районе. С того времени я его и знаю, тогда у нас началась война за берега Истринского водохранилища, с песчаными карьерами — из-за этого и происходили постоянные конфликты», — уточняет Светлана.

Из-за этих конфликтов в 2015 году СК РФ по региону даже начал проверку, которая закончилась ничем. Светлана в эфире федерального телеканала заявила, что Афиногентов выдвинул ей ультиматум: либо она берет деньги и закрывает глаза на экологическое беззаконие, либо ее здоровью могут причинить вред.

Тогда, по словам Светланы, внимание к проблеме привлекли серьезное, и угроза была снята.

«Сам Афиногентов во власть попал, будучи судимым, — утверждает Светлана. — Криминальный след за ним тянется с 2006 года, когда он был сотрудником полиции и попался на превышении должностных полномочий: он получил якобы 200 долларов за оказание каких-то услуг. Но вот только почему превышение ему инкриминировали, мне не понятно. Так же, как и в настоящей истории — почему мошенничество, а не взятка. Он же чиновник», — задается вопросом Светлана.

Задержание чиновника

И вот теперь мы подобрались к самой сути. О задержании Афиногентова и о том, что его заключили под стражу, ФАН рассказывал 21 июля.

По данным инсайдеров, которые «слили» информацию Светлане, Денис Сергеевич «умудрился» предлагать услуги предприятиям, нарушающим экологическое законодательство в плане решения вопросов с министерством экологии, сотрудниками полиции, прокуратуры. По информации, которой располагает Светлана, за посреднические услуги, решение проблем с нарушением законов в сфере экологии и общее покровительство он просил 200–250 тысяч рублей в месяц.

«По последней ситуации — из-за чего его арестовали… Сразу оговорюсь, у меня нет официальной информации, но сообщают, что вроде как есть карьер какой-то в районе, куда должны были везти отходы, и была договоренность на 250 тысяч в месяц, он получил ранее первый транш, а после получения второго его якобы задержали уже», — предполагает Светлана Долгова.

Светлана говорит, Афиногентов, действовал так потому, что постоянно выходил «сухим из воды», от безнаказанности. Она уверена, что чиновник потерял реальное представление о происходящих событиях и ничего не боялся.

«А то, что его вчера арестовали на два месяца, — в это вообще никто не верил и думали, что оставят его под подпиской о невыезде, а дело потом развалится», — уточнила Светлана.

«Непотопляемый авторитет»

О причинах того, почему Афиногентов был «непотопляем» и почему ему так «везло»: Светлана считает, что всему виной хорошие связи в правоохранительных органах. Якобы старший брат помогает. Дополнительно — связи семьи в целом, потому что «вся она была в чиновниках». Других предположений у нашей собеседницы нет. Есть подозрения. А если и искать того, кто оказывал чиновнику общее покровительство, то, по мнению Светланы, «копать» надо в региональном правительстве.

Последний раз с Денисом Сергеевичем Светлана общалась в 2015 году, когда он предлагал «свои условия», а после того, как история получила широкий общественный резонанс, он перестал на нее давить, так как Долгова — человек публичный, и делать это ему было сложно.

«Но вот история 2017 года, когда меня «определили» в СИЗО, это, я думаю, было со стороны их компании — не без их участия. Но это я предполагаю, потому что никто так и не может мне объяснить, за что я там сидела», — предполагает Светлана Долгова.

То, что сейчас Афиногентов под стражей, — по словам Светланы, это заслуга общества и резонанса, который был поднят вокруг этой истории. Ведь именно он привлек внимание правоохранителей к тому, чтобы все было четко и по закону.

«Это наша победа, это стимулирует к тому, что нельзя молчать и надо бороться за свои права. Это не может не радовать. Но быть может достаточно, чтобы человека осудили, оштрафовали и больше не подпускали к власти, но, может, кого-то из чиновников эта история чему-то и научит», — уверена Светлана.

На вопросы ФАН по поводу ареста чиновника в пресс-службе мэрии города отвечать не стали, перенаправив нас в СК по региону. Там же об этой истории знают, но деталей раскрывать не стали, так как это уголовное дело находится в производстве МВД, а не следственного комитета. Оперативный дежурный регионального главка МВД на момент публикации информацией не располагал, но обещал ответить в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители задержали начальника отдела экологии подмосковного Солнечногорска Дениса Афиногентова. Его подозревают в мошенничестве. Чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ и общее покровительство «мусорному» бизнесу.