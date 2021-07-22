Социологи предсказали результаты выборов в Госдуму

Результаты грядущих выборов в Государственную думу попытались предсказать ведущие социологи России. Экспертный институт социальных исследований определил безоговорочных лидеров политической гонки и ожидания избирателей.

По данным руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, порядка 28% опрошенных планируют проголосовать за «Единую Россию». На втором месте представители партии КПРФ, а на третьем — ЛДПР. Стоит отметить, что организация производила и телефонный, и квартирный опрос. Примечательно, что второй метод является наиболее точным при определении предпочтений граждан.

Данные от двух методик показали некоторые различия. Так, исходя из дистанционного опроса, участие в грядущих выборах подтвердили 61% респондентов. Тогда так как очное интервью выявило 51% будущих избирателей.

Среди опрошенных наибольшее желание присутствовать на голосовании выразили граждане старше 60 лет. Тогда как индифферентность к политическим процессам показала молодежь от 18 до 24 лет. Среди них на выборы точно готовы пойти меньше половины.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский представил основные ожидания избирателей от следующего созыва Госдумы. Так граждане в первую очередь надеются на улучшения в экономической ситуации и сфере здравоохранения.

Представитель организации раскрыл образ идеальной партии, по мнению респондентов. Фракция должна сдерживать свои обещания, действовать по строгому плану, коммуницировать с другими движениями, иметь сильного лидера и быть открытой для избирателей.

Информативную презентацию представил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. В результате опроса организация спрогнозировала, сколько мандатов сможет получить та или иная фракция. В исследование приняло участие более 3 000 граждан.

Таким образом предполагается, что «Единая Россия» заберет 120 мандатов, КПРФ — 43, ЛДПР — 39, а «Справедливая Россия — За правду» — 23. Остальные партии, по данным исследования, в Госдуму не войдут.

«Если человек не слышит от партии конкретного сигнала, который касается лично его, он не мотивируется прийти и проголосовать за нее. В этом смысле в следующие полтора месяца будет очень важно, как партии смогут освоить ковидную повестку, связанную с важным вопросам жизни и смерти», — рассуждает Алексей Чесноков.

В завершении круглого стола выступил президент Компании развития общественных связей Сергей Зверев. Он считает, что большое количество новых партий на грядущем голосовании не должно пугать граждан и характеризоваться словом «спойлеры». По его мнению, это абсолютно нормальная практика.

Его дополнил политолог Марат Баширов, который заявил, что инструмент электронного голосования может позитивно повлиять на количество избирателей.